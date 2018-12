Bestware: Was steckt hinter der E-Commerce-Plattform von Schenker Technologies?

GTA 5 Online: Neuer Modus Buzzer Beater hält einige Geschenke bereit

Rockstar Games läutet die Weihnachtszeit in Los Santos ein. Die Entwickler beschenken auch mit dem Modus „Buzzer Beater“, einem tempogeladenen Rennen gegen die Zeit in der „Arena War“. Zusätzlich könnt ihr in allen Modi aus „Arena War“ doppelte GTA-Doller und RP abgreifen. Ein Grund mehr sich vor die Konsole zu schmeißen. Geschenke, Neue Inhalte, Geschenke Zusätzlich integriert Rockstar Gamers mit dem Pegassi Toros ein neues Fahrzeug in GTA5 Online. Die Karre ma