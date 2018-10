Borderlands 3: Neue Gerüchte über 2019-Release

Es gibt noch keine offizielle Ankündigung, dennoch läuft die Gerüchteküche heiß um Borderlands 3. Angeblich soll der Titel sich jetzt in der Lokalisationsphase befinden.

Auf Kurs Richtung Loot-Paradies

Ganze Sechs Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal mit Borderlands 2 einen Ausflug in das Chaos von Pandora machen durften. Seitdem ist es abgesehen vom Pre-Sequel still um die Reihe, zumindest Seitens Entwickler Gearbox. Das hält aber Fans der Reihe nicht davon ab, wie wild um einen dritten Teil des RPG-Shooters zu spekulieren. Trotz ausbleibender offizieller Ankündigung von Gearbox oder Publisher 2K überschlagen sich regelmäßig die Gerüchte um eine Ankündigung oder gar ein Releasedatum.

Jetzt wollen die Youtuber von Triple S League von gleich zwei voneinander unabhängigen Quellen erfahren haben, dass sich das Spiel bereits in der Lokalisationsphase befände. Soll heißen, das Spiel ist weitestgehend fertig und wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Diese Aussage knüpft gut an vorangehende Gerüchte an, dass das Spiel im Fiskaljahr 2020 erscheinen soll. Ihr dürft also weiter mit einem Release von Borderlands 3 zwischen April 2019 und März 2020 rechnen. Das geht auch mit Andeutungen von 2K konform. Diese deuteten Anfang des Jahres an, dass ein „mit Spannung erwarteter Titel“ im kommenden Jahr noch erscheinen soll.

Begeisterung über Cross-Play bei PS4

Interessant ist auch, dass Randy Pitchford, CEO bei Gearbox offensichtlich begeistert von Sonys Ankündigung für Cross-Play ist. In einem Tweet schrieb er, die ganze Industrie solle Sony, Microsoft und Nintendo applaudieren und das Cross-Play-System feiern. Möglicherweise könnte es sich hierbei um einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl handeln, dass Cross-Play auch bei Borderlands 3 eine Option sein wird. Angesichts des Co-Op-Ansatzes der Reihe wäre das jedenfalls ein sinnvoller Ansatz.

Hier könnt ihr euch noch einmal das Video von Triple S League ansehen: