Company of Heroes 2: Heute gratis Steamversion abstauben

Es gab viel Kritik für die Fortsetzung der Echtzeit-Strategieserie Company of Heroes. Für den heutigen Preis kann niemand über das Spiel meckern. Im Humblebundle Store bekommt ihr den zweiten Teil gratis, ganz ohne Voraussetzungen. Eine Anmeldung und eine Verlinkung mit eurem Steam Account und schon könnt ihr das Spiel in euren Warenkorb legen und auschecken.

World War II aus der Vogelperspektive

Company of Heroes erschien im September 2003 und kommt vom kanadischen Entwicklerstudio Relic Entertainment. Der Publisher THQ verkaufte und vertrieb das Spiel bis sie 2012 in Insolvenz gingen. Das Spiel wurde ein großer Erfolg und zu einem Echtzeit-Strategieklassiger. Gestartet hatte die Entwicklung von Company of Heroes von Relic Entertainment noch mit THQ als Publisher. 2012 ging THQ dann in Insolvenz und Relic stand ohne Publisher da. Etwas später kaufte Sega das Entwicklerstudio für 26,6 Millionen Dollar. So konnte das Spiel im Herbst 2013 endlich fertiggestellt werden. Das Spiel besitzt mehrere DLCs, darunter zum Beispiel „The Western Front Armies“ und „Ardennes Assault“ wobei ersteres den Multiplayer um Fraktionen erweiterte und das zweite eine neue Singleplayerkampagne hinzufügte.

Die Negative Darstellung der sowjetischen Armee

Company of Heroes 2 ist eines der wenigen Spiele, dessen Metascore nach Release herabgestuft wurde. Viel Kritik musste Company of Heroes 2 für ihre negative Darstellung der sowjetischen Armee einstecken. Russische Blogger und Verkäufer fingen nach und nach an, das Spiel zu boykottieren. Der russische Videoblogger „BadComedian“ kritisierte vor allem die…

…Brutalität, inhumanen Taktiken und nationalen Stereotypen und Klischees der dargestellten Sowjetsoldaten, insbesondere im direkten Vergleich zu den sehr positiv dargestellten Amerikanern aus dem ersten Teil der Serie. [Quelle].

Hier kommt ihr zum Angebot.