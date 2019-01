Dark Souls: Daughters of Ash-Mod bringt massig neue Inhalte

Immer noch nicht genug gestorben? Keine Lust auf halbgare Souls-Likes? Modder Grimrukh hat da genau das richtige für euch. Seine Dark Souls-Mod Daughters of Ash erweitert das Spiel um neue Bosse, NPCs und mehr.

Dark Souls kann und will einfach nicht sterben, dafür trägt die tollwütige Fanbase hinter der From Soft-Reihe intensiv Sorge. Ob durch Speedruns, mit ungewöhnlichen Controllern besiegte Bosse oder eben Mods, Faninhalte sind mannigfaltig.

So nun besonders durch den Modder Grimurkh, der nach 2 Jahren und insgesamt über 1000 Stunden Arbeit seine Daughters of Ash-Mod an den Start gebracht hat.

Reichlich schmackhaftes Soul(s)-Food

Die Mod bringt zwar keine Total Conversion oder etwaige neue Assets mit sich, erweitert das Spiel aber an jeder Ecke mit neuen Inhalten, nach Aussage des Modders enthält Daughters of Ash bis zu doppelt so viel Inhalt wie das Grundspiel. So wurden neue Bosse und Gegner in das Spiel eingefügt, die ursprünglich aus dem Spiel herausgeschnitten waren. Auch neue Waffen und Items, NPCs und Quests werdet ihr im Spiel finden. Auch erweiterte Lore und neue Geheimnisse sollt ihr finden können.

Tatsächlich soll die Mod derart komplex sein, dass ihr – laut Aussage des Modders – das Spiel mehrfach durchspielen müsst um alles zu sehen. Grund dafür seien die komplexen Wechselwirkungen der Storylines. Außerdem wurde an Event Scripts gefeilt, Platzierungen und Logiken wurden verändert und auch die HP-Mechaniken aus Demon Souls und Dark Souls 2 wurden übernommen. Je öfter ihr sterbt, desto kürzer also euer Lebensbalken.

Bisher ist die Daughters of Ash-Mod nur für die originale Prepare to Die-Edition von Dark Souls auf dem PC erhältlich. Zum Ende des Jahres soll sie aber auch mit der Remastered-Edition kompatibel werden.

Herunterladen könnt ihr Daughters of Ash hier.

Auch der Dark Souls-Streamer LobosJr hat sich schon mit der Mod beschäftigt: