Destiny 2: Neue Video zeigt Waffen und Rüstungen des ersten DLC

Verschobenes Update von Destiny 2

Wie wir gestern berichteten wurden die Wartungsarbeiten von Destiny 2 verschoben. Eigentlich geplant auf den gestrigen Donnerstag, finden sie nun, sehr ungelegen, zum Start ins Wochenende statt. Das bedeutet für alle Fans das Online-Mehrspieler-Shooters, dass die Server heute ab 17 Uhr für ca. 6 Stunden nicht zu erreichen sein werden.

Glück im Unglück

Dass so etwas natürlich nicht nur für die Firma, sondern auch für die Spieler ärgerlich ist, hat Bungie wohl selbst gemerkt. Aus diesem Grund wurde quasi als „kleine Entschädigung“ für die sechsstündige Downtime am heutigen Abend, ein neues Video zur Verfügung gestellt. Dieses dreht sich rund um die neue Destiny 2 Erweiterung „Fluch des Osiris“ bzw. die dort enthaltenen Waffen und Rüstungen.

Destiny 2: Fluch des Osiris soll am 6. Dezember für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Die Preload Phase beignnt bereits am Dienstag den 5. Dezember um 17 Uhr. Auf der PlayStation 4 soll die Download-Größe 88GB betragen. Auf der Xbox One sind es nur 44GB, auf dem PC hingegen 65GB.