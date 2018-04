Far Cry 5: Kopierschutz nach 19 Tagen geknackt

In weniger als drei Wochen nach Release hat die Cracker-Gruppe Conspiracy (CPY) aus Italien es geschafft, den vierfachen Kopierschutz von Far Cry 5 zu umgehen. Trotz alledem kann der Shooter große Verkaufserfolge für sich beanspruchen.

Trotz Crack ein riesiger Verkaufserfolg

Das jüngste Spiel der Far Cry-Reihe aus dem Hause Ubisoft ist am 27. März 2018 für PS4, Xbox One sowie den PC erschienen. Keine drei Wochen später will die Cracker-Gruppe CPY auf Seiten wie Crackwatch den Erfolg für sich beanspruchen, den kombinierten Schutz der PC-Version geknackt zu haben. Außerdem soll sie eine gecrackte Version in Umlauf gebracht haben.

Wie schon bei Assassins Creed: Origins erfolgreich eingesetzt tippte Ubisoft auch bei Far Cry 5 auf einen souveränen Kopierschutz. Nun kommt neben der Kombination aus EAC, Denuvo und VMProtect, welche das Erstellen einer illegalen Kopie verhindern sollen, eine vierte Software zum Einsatz: Easy Anti Cheat. Laut Ubisoft würden diese Kopierschutzmechanismen im eigenen Hause angewendet, jedoch findet diese Software ebenso besonders in Multiplayer-Spielen Einsatz.

Da Kopierschutz-Entwickler sich bemühen, dass ihre Sicherheitsvorkehrungen die wenigen Tage vor und nach Release heil überstehen und kein freier Download zur Verfügung steht, stellt diese Nachricht kein Problem für die Entwickler dar. Vor allem aufgrund des riesigen Erfolges als schnellster verkaufter Ableger der Reihe mit mehr als doppelt so vielen verkauften Einheiten wie Far Cry 4 in der ersten Woche braucht Ubisoft nicht bedrückt zu sein. Wer die Entwickler ordentlich unterstützen und sich keine Schadsoftware von Crack-Versionen des Spiels auf den PC laden will, den weisen wir daraufhin, Far Cry 5 auf legale Art und Weise zu erwerben.