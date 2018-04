Final Fantasy XV: Erhält vier neue DLCs für 2019

Die Arbeiten an Final Fantasy für 2018 sind noch nicht abgeschlossen und dennoch legt Square Enix nochmal ordentlich einen drauf. Gleich vier neue Erweiterungen sind auf der US-Messe PAX East für 2019 angekündigt.

„Jede Geschichte hat ein Ende“, nur Final Fantasy nicht

Über das Forum ResetEra ist seit längerem eine Präsentation mit einer Roadmap veröffentlicht. Bis zum Sommer 2019 sollen jede Menge DLCs folgen. Der japanische Publisher überraschte bis auf Ardyn mit drei weiteren Episoden.

Zunächst wird somit Episode I: Ardyn „The Conflict of the Sage“ für das JRPG erscheinen. Die Handlung dreht sich um Ardyn, näher betrachtet, seine 2000 jährige Verbitterung gegenüber Lucis sowie seinen Konflikten mit den Astralen.

Der zweite DLC, das zu Beginn des Frühlings 2019 angekündigt ist, handelt von Aranea. In der Side Story „The Beginning of the End“ werden wir einen Einblick in die letzten Stunden des Imperiums in Nilfheim erhalten.

Weiter beschäftigt sich Episode II: Lunafreya „The Choice of Freedom“ mit Lunas Schicksal, von dem sie selbst der Tod nicht befreien kann.

Und schließlich ist Noctis in Episode III „The Final Strike“ wieder an der Reihe, in der er in die finale Schlacht ziehen und die Zukunft seines Volkes absichern wird. Die Episode erhält sogar ein alternatives Ende.

Bis es soweit ist, stehen aber erstmal noch zwei Updates für den Mehrspielermodus „Gefährten“ an. Im Sommer dieses Jahres erscheint das erste Update und im Winter Nummer zwei. Der Modus „Gefährten“ wird im Sommer ebenfalls als Standalone-Version veröffentlicht. Damit ist der Multiplayer auch für sich eigenständig ohne Hauptspiel spielbar. Zudem wurde auch ein Level-Editor vorgestellt.

Das Hauptspiel ist bereits für die PS4 und Xbox One erhältlich. Nachdem die PC-Version für Final Fantasy XV dieses Frühjahr herauskam, kann die Ankündigung eines neuen Teils wohl noch auf sich warten lassen. Denn damit können wir eines abschließend festhalten: An neuen Inhalten wird es dem Spiel erstmal nicht fehlen.