Ghost Recon Wildlands: Event-Mission mit Sam Fisher angekündigt

Vor Kurzem erschien ein Teaser-Trailer für eine neue Ghost Recon Wildlands Mission namens The Call. Dieser Teaser spielte schon auf eine Zusammenarbeit von Sam Fisher und den Ghosts an. Wir sagen euch, was alles in dieser Mission enthalten ist.

Ghost Recon Wildlands: Neue Infos zu The Call

Jüngstens hat Ubisoft in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass es in Special Operations 1 eine Splinter Cell orientierte Mission geben wird. Den genauen Missionsumfang, hat Ubisoft noch nicht bekannt gegeben, nur dass wir mit Sam Fisher zusammen arbeiten dürfen. Allerdings wurden schon einige Features von The Call enthüllt. Als Abschluss der Splinter Cell-Mission, erhaltet ihr Sam Fishers ikonisches Nachtsichtgerät und den SC 4000 Maschinengewehrprototypen. Dazu kommt noch eine neue PVP-Klasse namens Echelon mit der Spezialfähigkeit, nahegelegene Feinde mithilfe eines Sonarimpulses für eine kurze Zeit durch Wände orten zu können. Ghost War-Spieler können sich schon vorher Zugang zu dieser Klasse sichern, indem sie ihre Prestige- Punkte oder den Year 2 Season-Pass Zugang nutzen.

Bisher ist noch nicht bekannt was wir in The Call tatsächlich zu tun bekommen werden, allerdings bleiben wir weiterhin gespannt was das Special Operations 1-Update noch alles bieten wird.