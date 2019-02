Kingdom Hearts 3: Alle Standorte der Goldenen Herkules-Statue

In Kingdom Hearts 3 gibt es einiges zu entdecken. Wir sagen euch, wo ihr die goldenen Herkules-Statuen findet, die euch eine kleine Belohnung einbringen, sofern ihr sie alle einsammelt.

Goldene Herkules-Statue 1

Vom Hauptplatz in Theben aus geht ihr die Treppe rechts vom großen Brunnen hinauf. An der Gabelung geht ihr links die Treppe hoch und betreten den Tempel, der gerade gebaut wird. ihr findet die Golden Hercules-Statue vor einigen Blöcken am Fuß des Gerüsts in der äußersten linken Ecke.

Goldene Herkules-Statue 2

Diese nächste Herkules-Statue befindet sich kurz vorm Aussichtspunkt, dem zweiten Speicherpunkt in Theben. Geht direkt geradeaus und findet die Golden Herc-Figur auf einer Bank an der Wand, direkt bei der Bank.

Goldene Herkules-Statue 3

Vom Aussichtspunkt aus geht ihr rechts die Treppe (Neben der Truhe) runter. Biegt links ab und geht weiter, bis ihr einige Holzplanken erreicht. Schlittert die Dächer herunter und landet auf der riesigen Marmorstatue, die einen Schild hält. Die Herc-Figur befindet sich am linken Rand des Schilds.

Goldene Herkules-Statue 4

Ab in den Garten. Geht vom Pavillon aus die Stufen an der Seite hinauf und folgt dem Weg bis in einen Raum mit Gerüsten. Dort findet ihr die nächste Herkules-Figur.

Goldene Herkules-Statue 5

Bleibt im Garten. Die letzte Figur befindet sich in einem Loch in der Nähe des Pavillons. Ihr könnt sich nicht verfehlen.

Nachdem ihr nun endlich alle Statuen habt, kehrt zurück zum Marktplatz und sprecht mit dem jungen Kaufmann am Zelt am Ende des Marktplatzes. Im Austausch gegen die Figuren erhaltet ihr einen neuen Heldengürtel, der eure Verteidigung gegen Donner, Wasser und Luft verstärkt.