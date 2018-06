Life is Strange 2: Releasedatum und Trailer

Shadow of the Tomb Raider: Einzelheiten zu Auflösungen auf Xbox One X und PS4 Pro enthüllt

Chris Johnston von Crystal Dynamics gab Informationen zu den Auflösungen auf der Xbox One X und PS4 Pro bekannt. Details zu den Auflösungen auf den Konsolen Der Brand Manager Chris Johnston von Crystal Dynamics machte die Aussage, dass „Shadow of the Tomb Raider“ auf der Xbox One X und wohl auch auf der PS4 Pro eventuell in 4K und mit 30 FPS spielbar sein wird. Eine andere Möglichkeit, den neuen Lara Croft-Teil zu spielen gibt es auch mit 1080p und 60 Bildern pro Sekunde. Ob