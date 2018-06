Microsoft: aktualisierte Spielerzahl von State of Decay 2

Microsoft: Größter Sale des Jahres für die Xbox angekündigt.

Laut Microsoft soll am kommenden Donnerstag der größte Xbox-Saledes Jahres beginnen. Der größte Sale des Jahres Jetzt stehen nicht nur die neuen Angebote für Xbox One, Xbox 360 und Deals with Gold bereit. Diese Woche Donnerstag, am 7.Juni. soll der größte Xbox Sale des Jahres starten. Bis zum 23.Juni wird es zum Beispiel alle Xbox One-Modelle um 50 US Dollar weniger geben. Die Xbox One wird es unter anderem für 449 US- Dollar geben. Die 500 Gigabyte-Versio