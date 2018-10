Minecraft: Keine Pläne für einen Nachfolger

Nächstes Jahr wird die Würfel-Sandbox Minecraft 10 Jahre alt. Wird es Zeit für eine Fortsetzung? Mitnichten, sagt Franchise-Chefin Helen Chiang.

Im kommenden Mai wird es 10 Jahre her sein, dass Marcus „Notch“ Persson die erste, in Eigenregie entwickelte Alpha-Version von Minecraft veröffentlicht hat. Heute ist das Spiel längst ein weltweites Phänomen mit über 91 Millionen Spielern pro Monat. Zum Vergleich, selbst Fortnite hat „nur“ 73 Millionen monatliche Spieler. Nach so langer Zeit und bei derart großer Beliebtheit dürfte man doch erwarten, dass bald ein Nachfolger anstehen müsste. Helen Chiang, Franchise-Chefin bei Microsoft sieht das anders.

„Es würde die Community spalten“

In einem Telefon-Interview mit Business Insider sprach Chiang über die Aussichten für ein Minecraft 2. Sie betonte dabei den Fokus des Spiels auf die Community. Ein Großteil der Spielerschaft spiele das Spiel schon seit jeher besonders im Multiplayer. Eine Fortsetzung würde diese Community spalten, da man nicht davon ausgehen könne, dass alle Spieler zum Sequel wechseln würden. Ohnehin wisse man gar nicht, wie ein Nachfolger zu Minecraft auszusehen hätte. Stattdessen würde das Team auf andere Weise das Spiel erweitern wollen.

Nachschub in Form von „Dungeons“-Spinoff

Das bedeutet allerdings nicht, dass keine neuen Spiele in dem Franchise erscheinen werden. Aktuell wird mit Minecraft Dungeons an einem Spinoff gearbeitet, das in Form eines Dungeon Crawlers daherkommt. Anstatt Ressourcen abzubauen und Werkzeuge zu craften könnt ihr euch im 4 Spieler-Coop durch Höhlensysteme kämpfen und neue Ausrüstung sammeln. Das Release ist für 2019 angekündigt, vorerst nur für den PC.

Seht hier den Ankündigungs-Trailer: