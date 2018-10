MMO New World: Amazon sucht Alpha-Tester

Das Erstlingswerk der Amazon Game Studios nimmt langsam Gestalt an. Jetzt suchen die Entwickler weiter nach potenziellen Alpha-Testern.

Im Rahmen des #screenshotsaturday haben die Amazon Game Studios neue Bilder zu ihrem Survival-MMO New World veröffentlicht. Mit diesen möchten sie euch neue Eindrücke der Spielwelt bieten. So sind beispielsweise eine Windmühle, ein nächtliches Flussufer und eine dicht bewachsene Wiese zu sehen. Ernüchternd, bedenkt man doch das Potenzial des Spiels für große Schlachten und beeindruckende Kämpfe. Aber das Spiel befindet sich nun einmal noch tief in der Entwicklungsphase und angesichts der Versprechen der Entwickler gibt es mit Sicherheit noch einiges zu tun.

In dem spielerzentrierten Onlinerollenspiel sollen mehrere Tausend Spieler auf einmal nach freiem Belieben einen neu entdeckten Kontinent besiedeln können. Welche Rolle ihr dabei einnehmt, bleibt euch dabei völlig selbst überlassen. So könnt ihr ein einfacher Handwerker, oder aber ein Söldner oder Goldgräber sein.

Alpha-Einladungen laufen

Was noch fehlt sind Spieler, die Lust haben, den Alpha-Test zu spielen. Der New World-Twitteraccount rief noch einmal Spieler dazu auf, sich für die Alpha anzumelden und postete dazu eine Anleitung. Wer von euch also interessiert ist, geht am besten auf NewWorld.com, klickt den Alpha Sign Up-Button und lässt sich durch den Rest der Registrierung führen. Ihr braucht allerdings einen Amazon-Account zur Anmeldung. Mit etwas Glück werdet ihr mit einer E-Mail zur Teilnahme benachrichtigt und dürft euch am Test beteiligen.

Interested in signing up for the New World Alpha Test? Check out the instructions below. pic.twitter.com/C97linBaDO — New World (@playnewworld) September 27, 2018

New World wird für den PC erscheinen, ein Releasedatum steht noch nicht fest.