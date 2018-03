One Piece: World Seeker: Bandai Namco veröffentlicht neue Infos zu Charakteren, DLCs, der Story und mehr

Die Strohhutpiraten erobern laut Bandai Namco Entertainment noch im Laufe dieses Jahres die Bildschirme und Konsolen. Das Abenteuer auf Jail Island wird für alle Liebhaber der Piratensaga auf PlayStation 4, Xbox One und dem PC mitzuerleben sein.

Neue Infos zum Release, DLCs und Details zum Open World-Adventure

Als ob Mangaka Eiichiro Oda nicht schon genug beschäftigt ist, wirkt er nun an einem neuen Action-Adventure-Spiel des weltweit beliebten Piratenanimes und -mangas mit. Wenn das nicht vielsprechend ist, überzeugen jetzt neue Screenshots und Informationen zu Charakteren sowie zur Story.

Von Beginn an steht euch Ruffy zur Verfügung, mit dem ihr die komplette Spielwelt erkunden könnt. Als Mittelpunkt des Spiels und Hauptcharakter werden im Behind-the-Scenes-Video seine Spezialfähigkeiten hervorgehoben, welche für den perfekten Spielspaß als Grundlage für die Entwicklung der Fähigkeiten und des Gameplays von One Piece: World Seeker genutzt werden. Denn die Spieler sollen möglichst viel Freiheit erhalten, demnach wird es auch möglich sein, alle Mitglieder der Strohhüte im Spiel zu erleben.

Spielen lassen tut sich nach aktuellen Informationen jedoch nur Ruffy, der auch bekannte Nebencharaktere wie Sabo, seinen Freund aus Kindheitstagen, wiedersieht sowie unterschiedliche Kulturen und vielgestaltige Umgebungen auf der mysteriösen Insel erkundet. Dabei könnt ihr auch das Observationshaki einsetzen und so die Anwesenheit anderer Lebewesen aufspüren, um sich am besten vorbereitet in den Kampf zu stürzen.

Der Reddit-User DasVergeben will die Info erhalten haben, dass One Piece: World Seeker im Dezember 2018 veröffentlicht werden soll, von offizieller Seite ist bisher immer vom Jahr 2018 die Rede. Außerdem sollen herunterladbare Kostüme aus bekannten Serien desselben Genres wie zum Beispiel Dragon Ball, Naruto und Final Fantasy verfügbar sein.

Das Geheimnis um Jail Island

Fans der Serie dürfen sich auf eine ganz neue Geschichte aus der Feder des Autors Eiichiro Oda freuen, die mit den Ereignisse aus dem Manga und Anime verknüpft sind. Ruffy und seine Crew sollen pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe die Welt der Abenteurer ins Chaos stürzen. Dieses Mal landen sie auf der obskuren Insel Jail Island, die zuvor unter dem Namen Jewel Island aufgrund ihrer reichen Vorkommen an Mineralien für technologische Wunderwerke bekannt war. Doch Fortuna steht nicht lange auf der Seite der Inselbewohner und das Unglück sucht sie Heim: Räuber, Piraten und Invasoren.

Die Banditen lauern ihnen unermüdlich auf, bis die Weltregierung sich der Sache annimmt und die Insel vom Unheil befreit. Aber zu welchem Preis bringt sie den Frieden zurück. Die Anwesenheit der Marinekräfte steigt immer mehr an und eine riesige Festung baut sich unheilvoll unter Wasser auf. Nun liegt es an Ruffy und seinen Freunden, das düstere Rätsel zu lüften und die Insel von ihrem Bann zu befreien.

Entwickler des Spiels ist Ganbarion, der auch am Vorgänger One Piece: Unlimited World RED an Bord war. Das Team verspricht einen riesigen Umfang, sodass das Open World-Spiel den Ansprüchen der Serie genügen soll. In Europa erscheint es innerhalb dieses Jahres auf PS4, Xbox One und für den PC.