Overwatch: Mei und Reaper Buff & Avoid-as-Teammate-Feature

Auf den Testservern des Online-Shooters Overwatch ist ein neuer Patch verfügbar. Neben Helden-Buffs und Nerfs versuchen sich die Entwickler auch an einem Feature, das es erlaubt, schlecht gesinnte Spieler zu bannen.

Änderungen der Helden

Blizzard Entertainment hat einige Anpassungen an den Overwatch-Helden vorgenommen. Während D.Va und Zenyatta sich mit Nerfs abfinden müssen, erhalten Mei und Reaper neue Buffs, denn das Entwicklerstudio ist noch lange nicht fertig mit dem Balancing der Helden.

Genauer bedeutet das, dass Mei zukünftig eine Mehrzahl an Gegnern einfrieren kann. Ihr Primärfeuer trifft mehrere Feinde gleichzeitig und verlangsamt sie, Schilde halten den Frost jedoch weiterhin auf.

Reaper bewegt sich in seiner Phantom-Form nun um 50 Prozent schneller voran und kann diese Fähigkeit frühzeitig mit erneutem Druck von Shift und der Primärfeuer-Taste abbrechen, um im Kampfverlauf flexibler agieren zu können. Dadurch können Feinde nicht mehr genau vorhersagen, wann er seine Phantom-Form abbricht. Zudem sorgt Totentanz dafür, dass die Schrotflinten automatisch nachgeladen werden.

D.Vas Explosiv-Schaden der Mikro-Raketen erhält im neuen Patch eine Schwächung von einem Drittel und Zenyatta einen Dämpfer seiner Feuergeschwindigkeit des Sekundärfeuers. Sie sinkt um 15 Prozent, wodurch Gegner mehr Zeit zum Ausweichen seiner Schüsse erhalten. Mit einer Anpassung der Lebensqualität, wodurch die Effekte der Biotischen Hand, Koaleszenz und des Phasensprungs transparenter werden, erhält Moira die geringsten Änderungen. Dies sollte für eine bessere Übersicht auf dem Kampfplatz sorgen.

Ansonsten gibt es einige kleinere Bugfixes. Bisher ist auch noch unklar, wann das Update auf die Live-Server von Overwatch übertragen werden soll.

Spieler-Meiden-Feature

Jeder kennt das: Spieler, die mit ihrem unfairen und unfreundlichem Verhalten nerven und das nicht nur einmal. Das neue Feature soll nun verhindern, dass dieselben Spieler mit ihren Beleidigungen und negativem Auftreten erneut in eurem Team landen und die Partie stören. Die Meldefunktion verhalf zwar Spieler an Blizzard weiterzugeben, konnte aber nicht verhindern, dass der Spieler im nächsten Match erneut im Team auftauchte.

Die neue Option „Als Teammitglied meiden“ ist im Interface verfügbar und kann an bis zu zwei Spielern ausgeführt werden. Sie gilt dann für sieben Tage, in denen der Spieler eurem eigenen Team nicht mehr zugewiesen werden kann. So könnt ihr die Option auch nutzen, wenn jemand in eurem Team mit eurer Heldenwahl unzufrieden ist und ihr nicht länger in einem Team spielen wollt. Als Konsequenz erhöhen sich die Zuweisungszeiten für den gemiedenen Spieler auf dem Server, so soll er aus seinem Verhalten lernen.