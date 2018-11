Path of Exile: Grinding Gear kündigt private Ligen an

Noch bevor Grinding Gear Games Patch 3.5.0 und damit ihre größte Erweiterung für Path of Exile dieses Jahr vorstellt, versüßen sie uns die Zeit mit einem besonderen Schmankerl. Schon ab nächster Woche soll es private Ligen geben.

Private Ligen ab dem 12. November

Es gibt wenig Momente im Alltag eines Videospieleenthusiasten, die sich in Zeiten des Überangebots noch wirklich magisch anfühlen.

Selten fühlen wir uns heute, als seien wir Teil der ersten Expedition zum Mittelpunkt der Erde, oder auf der Reise zu einem fremden Planeten. Welten und Geschichten, die uns früher noch verzauberten, sind heute schon längst bereist und erzählt. Wir haben Communities, Wikis und Guides, mit deren Hilfe wir die fremden Welten zu unseren gemacht haben.

Auch Grinding Gear Games teilt dieses Gefühl, wie sie in etwaigen Interviews bereits kundgetan haben, so auch in ihrer neusten Pressemitteilung.

Um dieses Gefühl, gemeinsam in eine unbefleckte, neue Welt zu starten, zu reproduzieren, wird Path of Exile seit Release regelmäßig mit neuen Ligen versorgt.

Der gemeinsame Goldrausch soll ab dem 12. November nun auch endlich privat möglich sein. Die eigene Liga soll dabei 120 Punkte kosten und für 10 Tage 10 Spielern zur Verfügung stehen.

Ein Block für 10 weitere Spieler kostet 60 Punkte.

Ein Block für 100 Spieler schlagen mit 600 Punkte zu Buche.

10 weitere Spieltage können für 60 Punkte erworben werden.

30 weitere Spieltage können für 180 Punkte erworben werden.

Modifikationen, die Ligen herausfordernder machen, können beliebig bei der Erstellung hinzugefügt werden.

Die Kosten der Liga können auch von allen eingeladenen Spielern gemeinsam getragen werden, wobei die Liga erst dann startet, wenn jeder Spieler seinen Betrag eingezahlt hat.

Juckt es euch auch schon in den Fingern, euch mit euren Freunden in der privaten Liga zu messen? Denkt ihr, die Preise für die Ligen gehen in Ordnung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.