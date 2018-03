Planet Coaster: Neuer DLC Studios Pack & Update 1.6 verÃ¶ffentlicht

Frontier Developments packt die Koffer und geht ans Filmstudio-Set. Neben neuen Achterbahnen, Deko-Objekten und anderen Inhalten gibt es zusätzlich ein Update kostenlos für alle dazu.

Ich glaub‘, ich bin im falschen Film

Nein, seid ihr nicht! Denn Planet Coaster bringt euch mit dem Studios Pack genau an das richtige Set. Die Freizeitsimulation erhält ein neues DLC, mit dem ihr Regisseure, Doubles, Schauspieler, Kameramänner & Co. zu euch einladen könnt. Baut euren persönlichen Hollywood-Park mit Studio-Kulissen und –Dekorationen, um die besten Stunt-Shows, aufwändige Effekte sowie Fahrgeschäfte der ganz großen Klasse zu kreieren. Für elf Euro steht euch der Download via Steam oder dem Frontier Store zur Verfügung.

Das Simulations- und Strategiespiel wird zusätzlich um das Update 1.6 erweitert, wodurch ihr euch der Herausforderung stellen müsst, Hotels zu managen, welche von den Gästen des Freizeitparks genutzt werden, zur Ruhe zu kommen, um sich kurz darauf gleich wieder ins Getümmel zu stürzen. So könnt ihr dabei zuschauen, wie eure Anzahl an Gästen in unbekannte Höhen steigt.

Das Studios Pack enthält:

Big Screen Tour – Die Hollywood-Studiogelände-Touren bereichern Planet Coaster mit elektrisch angetriebenen Tourbussen, welche die Gäste hautnah ans Filmspektakel bringen. Die Tourbusse sind für den Transport oder als Fahrgeschäft einsetzbar und in der Länge veränderbar, sodass auch Gelenkbusse nutzbar sind.

– Die Hollywood-Studiogelände-Touren bereichern Planet Coaster mit elektrisch angetriebenen Tourbussen, welche die Gäste hautnah ans Filmspektakel bringen. Die Tourbusse sind für den Transport oder als Fahrgeschäft einsetzbar und in der Länge veränderbar, sodass auch Gelenkbusse nutzbar sind. Re-Motion – Dieses moderne Fahrgeschäft im Simulator-Stil besitzt einen verstellbaren Roboterarm, worauf die Sitze befestigt sind, sodass diese frei beweglich sind. Nutzt die Videobildschirme, um ein immersives Fahrerlebnis im Düstern zu garantieren.

– Dieses moderne Fahrgeschäft im Simulator-Stil besitzt einen verstellbaren Roboterarm, worauf die Sitze befestigt sind, sodass diese frei beweglich sind. Nutzt die Videobildschirme, um ein immersives Fahrerlebnis im Düstern zu garantieren. Horror Heights – Dieser klassische Fallturm lässt selbst den furchtlosesten Besucher die Seele aus dem Leib schreien. Er ist so konzipiert, dass er auch innerhalb Planet Coaster-Gebäuden funktioniert.

– Dieser klassische Fallturm lässt selbst den furchtlosesten Besucher die Seele aus dem Leib schreien. Er ist so konzipiert, dass er auch innerhalb Planet Coaster-Gebäuden funktioniert. 127 Animatronics – bestehend aus 19 unterschiedliche gestalteten Figuren

– bestehend aus 19 unterschiedliche gestalteten Figuren 81 Fahrzeuge – einschließlich 38 Fahrzeug-Animationen

– einschließlich 38 Fahrzeug-Animationen 60 Gebäude – einschließlich Boutiquen und Werbeplakaten

– einschließlich Boutiquen und Werbeplakaten 24 animierte Szenerie-Gegenstände

85 statische Szenerie-Gegenstände

20 Spezial Effekte

19 Pläne für Landschaften – darin enthalten sind Toiletten, Stadt-Requisiten, Spezial-Effekt-Gebäude sowie ein radioaktiver Hai Tank

– darin enthalten sind Toiletten, Stadt-Requisiten, Spezial-Effekt-Gebäude sowie ein radioaktiver Hai Tank Neue Sounds – einschließlich 6 Musiktiteln, 24 Räumlichkeiten und 78 auslösbare Spezialeffekte

– einschließlich 6 Musiktiteln, 24 Räumlichkeiten und 78 auslösbare Spezialeffekte Polizei Hut – für Avatare und als Verkaufsgegenstand im Shop

Update 1.6

Neue Features für alle Spieler

Hotels – Hotels verfügen über Prestige-Level, welche sich durch nahe gelegene Szenerie erhöht, und erhöhen die Anzahl der Gäste im Park für bestimmte Zeit.

– Hotels verfügen über Prestige-Level, welche sich durch nahe gelegene Szenerie erhöht, und erhöhen die Anzahl der Gäste im Park für bestimmte Zeit. Tunnelbau für Pfade – Das neue Tool macht das Designen von Pfaden und Tunneln an Bergen, Hügeln und Höhlen einfacher als je zuvor.

Für nähere Informationen zum Patch könnt ihr auf der Neuigkeitenseite von Steam vorbeischauen.