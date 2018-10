PlayStation Classic: Keine Analog-Only Spiele, keine weiteren Inhalte

Call of Duty: Black Ops 4 – Countdown läuft, Mod-Support nicht

Noch 12 Tage, 288 Stunden oder 17.280 Minuten, dann ist es endlich soweit: „Call of Duty: Black Ops 4“ wird veröffentlicht. Keine offizielle Mod-Unterstützung zum PC-Launch Am 12. Oktober 2018 geht Call of Duty: Black Ops 4 an den Start, allerdings wird es zum PC-Launch keine Mod-Unterstützung geben. Treyarch hat eingeräumt, dass diese Funktion zum Launch nicht zur Verfügung stehen wird. Vermutlich wird die Unterstützung von Mods im Monat nach der Release für den PC möglich sei