PUBG: Mobile Version und Update 11 für Xbox One veröffentlicht

PlayerUnknown’s Battlegrounds hat den Sprung auf das Smartphone durch die Zusammenarbeit von Tencent und PUBG Corp. geschafft. Das Battle-Royal-Game steht für Android- und iOS-Geräte kostenlos als Download zur Verfügung. Zudem erscheint heute das Update 11 für die Xbox One-Version mit Performance-Optimierungen und weiteren Verbesserungen.

China kann bereits seit Ende 2017 die mobile Version des Multiplayer-Shooters zocken. Nun ziehen Europa und die USA nach und ihr könnt den knapp einen Gigabyte großen Download kostenlos aus dem App-Store und bei Google-Play herunterladen. Der Free-to-play-Titel benötigt mindestens die Versionen Android 4.3 und iOS 9.0 und ist sowohl mit Tablets und iPod Touch Geräten der 6. Generation kompatibel.

Das Spiel ist eine Umsetzung der PC- und Konsolen-Version, wo es wieder darum geht auf der großen Map, auf der 100 Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten, zu überleben und es rechtzeitig ins neue Spielareal zu schaffen. PlayerUnknown’s Battleground Mobile verfügt gleichermaßen über eine Voice-Chat-Funktion im Duo- und Squad-Modus wie die PC-Version. Somit könnt ihr euch zusammenschließen und mit vereinigten Kräften gegen eure Gegner vorgehen.

The true Battle Royale experience is now on your phone.

PUBG Mobile is available for iOS and Android in the US today. More regions will be announced at a later date. pic.twitter.com/RiyUWVdpQn

— PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) 19. März 2018