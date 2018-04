PUBG: PUBG Corp will Xim 4-Nutzung unterbinden

PUBG Corp berichtet von einem Vorgehen gegen das Zubehör auf der Xbox One-Version von PlayerUnknown’s Battleground. Xim 4-Nutzer haben die Möglichkeit, Maus und Tastatur mit der Konsole zu kombinieren.

Der Controller-Ersatz bestehend aus einem Zubehör, welches es Xbox One- und PlayStation 4-Nutzern erlaubt, Maus und Tastatur anzuschließen, macht schon seit längerer Zeit den Gamepad-Spielern das Leben schwer. Mit dem Adapter verschaffen sich Spieler einen deutlichen Vorteil in PUBG. Im Wettbewerb können Spieler einfach präziser mit der Maus zielen und diese Qualität ausnutzen.

Der Community Coordinator „RoboDanjal“ schreibt per Twitter, dass man diese Nutzung von Xim 4 nun für die Xbox One-Version des Spiels beenden möchte. Das Team habe seit Monaten die Daten für die Nutzung des Zubehörs ausgewertet und gedenkt, für mehr Fairness in PUBG zu sorgen.

Our recent update blocks the use of USB connected KB&M but the XIM is recognised as a controller on the Xbox.

As stated it is something we’re looking into.

— Dan „RoboDanjal“ (@RoboDanjal) 23. Dezember 2017