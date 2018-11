Rainbow Six Siege: Zensurmaßnahmen erzürnen Fanbase

Kürzlich hat Ubisoft angekündigt, Rainbow Six Siege zu zensieren, um den Shooter in China vermarkten zu können. Fans der Serie sind darüber allerdings alles andere als glücklich und lassen ihren Frust in den sozialen Medien aus. Die Folge: ein Shitstorm, wie Ubisoft ihn selten abbekommen hat.

Rainbow Six Siege hat sicherlich einen der turbulentesten Lebenszyklen der Videospielgeschichte durchlebt. Entstanden aus einem anderen, gecancelten R6-Teil floppte Siege zunächst bei Release, hat sich aber zu einem der beliebtesten Shooter der letzten Jahre gemausert. Mehr als 40 Millionen Spieler sollen mittlerweile weltweit registriert sein, aber für Ubisofts Geschmack ist das noch nicht genug. Ein neuer Markt muss her, der neue Spieler an das Spiel heranführt und was eignet sich dafür schon besser als eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, China zum Beispiel?

Der Haken an der Sache ist nun das chinesische Recht. Um sich dem anzupassen und das Spiel in China herausbringen zu dürfen, müssen Ubisoft einige Zensurmaßnahmen an der Ästhetik des Spiels durchsetzen. Die Änderungen sollten aber nicht den chinesischen Release, sondern das komplette Spiel weltweit betreffen. So dachte man zumindest. Nur wenige Stunden nach der Ankündigung klärten Ubisoft auf, dass es eine regional angepasste Version geben würde, die mit einem Region Lock daherkommt. Zu diesem Zeitpunkt war der Schaden aber schon angerichtet und das Internet reagierte prompt.

Hass an jeder Front

Auf Steam kachelten die Bewertungen ins bodenlose, während auf Twitter über den Hashtag #RainbowSixSiege gegen die Entscheidung gewettert wurde. Besonders groß war der Shitstorm aber auf dem Rainbow Six-Subreddit. Dort überschlugen sich die Posts von Usern, die dem Spiel jahrelang treu waren, im Zuge der Zensur aber dem Spiel dauerhaft den Rücken kehren würden. Hier ein paar Eindrücke:

„Wenn ihr das Spiel verändert um den Standards eines faschistischen (Korrektur: kommunistisch, sic!) Landes gerecht zu werden, solltet ihr Tom Clancys Namen vom Spiel entfernen, der würde sich gerade im Grab umdrehen“ – u/Qwikskoupa69

„Wenn diese Veränderung durchgeht, werde ich Siege nicht mehr spielen. Ich werde Ubisoft nicht dabei unterstützen, chinesische Ideale dem Rest der Welt aufzuzwingen.“ – u/UmberSkies

„Nächster Schritt: Nerf Guns statt Waffen. Wir alle wissen, Pistolen=Gewalt. Es gibt keinen anderen Weg. Die Waffen der Operator durch Spielzeuge ersetzen, wäre der erste nächste Schritt.“ – u/Beebjank

„Tschüss. Und mit den bestmöglichen Grüßen, ihr seid genau so schlimm wie EA.“ – u/XeernOfTheLight