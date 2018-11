Rito Pls! Riot Games Verklagt: Die jahrelange, sexistische Kultur der Diskriminierung des Entwicklers wird nun strafrechtlich Verfolgt.

League of Legend Entwickler Riot Games hat mit Strafverfahren gegen frauenfeindliche Arbeitspraktiken zu kämpfen. Ehemalig Angestellte Jessica Negron und aktuell angestellte Melanie McCracken klagen gegen die schon bekannte Kultur der Diskriminierung des Studios.

Nachdem Kotaku vor drei Monaten die Erfahrungsberichte von über 30 früheren Riot Games Mitarbeitern unter dem Titel „Inside The Culture of Sexism At Riot Games“ veröffentlichte, driften vermehrt Stimmen durch das Netz, die dem Entwickler ein giftiges Arbeitsklima unterstellen.

Darunter auch der Artikel des ehemaligen Head of Product Management Barry Hawkins, indem er ausführlich über seine Erfahrung mit der sexistischen Unternehmenskultur berichtet.

Die Anschuldigungen die der ursprüngliche Kotaku Artikel formuliert, spiegeln sich in Hawkins persönlicher Geschichte wider. Im Fokus seines Berichts steht ein 2013 veranstaltetes Off-Site Event des Studios.

Nach einem Führungswechsel im Recruiting Department von Riot Games, rief die neu amtierende Leiterin ein 50 tägiges Reboot des Departments mit anschließender Vollversammlung aus.

Hawkins beschreibt die fast natürlicherweise frauenfeindliche Arbeitskultur exemplarisch an besagter Vollversammlung. Dem ehemaligen Produkt Manager zufolge, ließ der CEO Brandon Beck ganz beiläufig einen Vergewaltigungs-Witz in seine Rede einfließen.

They shared an example of how one candidate did not take an offer initially, but because we persevered and followed up, they eventually did take our offer. At the end of that example, Brandon laughed and said, ‚I was about to say something.‘ He paused, and then went on to say, ‚No doesn’t necessarily mean no.