Sea Of Thieves: Closed Beta startet demnächst für alle Insider

Vor einigen Monaten starteten die Entwickler von Rare das sogenannte „Insider“-Programm. Wer sich vor dem 1. Dezember 2017 dafür angemeldet hat, darf an der Closed Beta von Sea Of Thieves am Ende diesen Monats mitmachen.

Sea Of Thieves Urlaub in der Karibik

Sea Of Thieves ist ein Piraten-Koop-Multiplayer-Spiel. Der Titel wurde in der Unreal Engine 4 entwickelt und wird Crossplay zwischen PC und Xbox unterstützen. Als Gruppe erkundet ihr die See und die vielen dazugehörigen Inseln voller Schätze und Abenteuer.

Die Closed Beta startet am 24. Januar um 14:00 Uhr und geht bis zum 28. Januar 21:00 Uhr. In dieser Zeit können die Insider das Spiel ausgiebig in der aktuellen Version testen. Dabei werdet ihr euch Seeschlachten liefern, Schätze looten und Untote besiegen.

Wer es nicht geschafft hat, sich bis zum 1. Dezember für das Insider-Programm zu bewerben, kann trotzdem noch an der Closed Beta teilnehmen. Hierzu müsst ihr das Spiel nur vorbestellen und ihr bekommt sogar noch exklusive Gegenstände obendrauf.

Sea Of Thieves von Rare wird voraussichtlich am 20. März 2018 auf Xbox One und Windows-PCs erscheinen.