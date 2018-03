Sea of Thieves: Großes Server Update soll Online-Probleme beheben

Über eine Million Spieler loggten sich in den ersten 48 Stunden nach dem Launch bei Sea of Thieves ein. Der große Andrang führte zur Überlastung der Server. Aufgrund dessen stellt Rare jetzt das erste große Update zur Verfügung.

Update Nr.1 nach gestrigem Launch von Sea of Thieves

Viele Spieler konnten es kaum noch abwarten und wollten unbedingt in See stechen. Doch gleich in den ersten 24 Stunden kam es zu erheblichen Serverproblemen. Zeitweise haben über 5.000 Spieler versucht, sich gleichzeitig anzumelden. Laut dem britischen Entwicklerstudio Rare waren drei bis vier Mal mehr Spieler simultan auf dem Server zugange, als bei allen Scale Tests und Beta Sessions zuvor.

Need to schedule a food run or break from the game? Check out today’s developer update for upcoming maintenance windows. the first one will be Thursday March 22nd, 9am–12pm GMT: https://t.co/DyRiloW7Lt Thursday March 22nd, 9am–12pm GMT pic.twitter.com/zwIMJ32jXI — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 22. März 2018

Der riesige Ansturm bewirkte, dass das Entwicklerteam das Spiel am 22. März 2018 für ganze drei Stunden offline nehmen muss, um den Server zu stabilisieren. Dabei wird an skalierungsbedingten Serverproblemen gearbeitet. Auf der offiziellen Seite heißt es, dass einige Spieler stellenweise zu Hochzeiten keinen Zugriff auf Sea of Thieves haben. Deshalb wird empfohlen, sich einer bereits bestehenden Crew anzuschließen, um dem Server das Matchmaking zu erleichtern. Zusätzlich heißt es, dass Belohnungen und Erfolge sich verzögern, einige Items wie Gold fehlen und es zu Performance Komplikationen auf der Xbox One X kommen kann.

Geplante Sea of Thieves Wartungsarbeiten am Server

Donnerstag, 22. März 2018: 10-13 Uhr CET

Samstag, 24. März 2018: 10-13 Uhr CET

Dienstag, 27. März 2018: 9-12 Uhr CET

Weitere Informationen erhaltet ihr auf der Ankündigungsseite von Sea of Thieves.