Sea of Thieves: Riesiges Update mit Performance-Verbesserungen

Nach den vielen Aufrufen zu Verbesserungen vor allem zur Performance der Xbox One X ist Rare der Nachfrage nun nachgekommen und hat ein umfangreiches Update mit zahlreichen Bugfixes bereitgestellt.

Update 1.0.1

Gleich in der ersten Woche nach Release stellt das Entwicklerstudio Rare der Community von Sea of Thieves ein wuchtiges Update zur Verfügung. Hofft also auf eine gute Internetverbindung, denn der Patch ist so groß wie das gesamte Spiel. Auf der Xbox One erwartet euch eine Downloadgröße von 9,99 GB, auf der Xbox One glatt doppelt so viel mit 18,97 GB und Windows 10-Nutzer dürfen sich auf satte 19,53 GB gefasst machen.

Jedoch versicherten die Entwickler auf der offiziellen Seite, dass künftige Updates auf alle Fälle kleiner ausfallen werden. Durch das Hochladen des ersten Updates in kleinen Instanzen wäre viel Zeit verloren gegangen, um die Probleme zu beheben.

Patch Notes

Behobene Probleme

Nach Einlösung des Black Dog Pack Codes erscheinen nun die erworbenen Items korrekt in den Kisten der Spieler.

Charakterdetails wie Haarfarbe oder Narben gehen nicht länger verloren.

Beim Ausgraben einer Kiste passiert es nicht mehr, dass es nicht möglich ist, sie aufzuheben.

Gegenstände und Waffen sollen beim Laden des Spiels nicht länger verloren gehen.

Waffen-, Kleidungs- und Schiffsverschönerungen bleiben über mehrere Sessions hinweg bestehen.

Spielertitel werden nun anderen Spielern korrekt angezeigt.

Schlangen drehen sich nun dem Spieler gezielt zu, wenn sie aufgeregt sind.

Tiere und Skelette bewegen sich nun reibungslos über Hänge.

Während der Zuweisungszeit befindet sich das Spiel nicht länger im „Reagiert nicht“-Status.

Spieler erhalten bei der Abgabe von Gegenständen an den Handelsbund eine treffende Anzeige der Nachricht.

Die Lichtverhältnisse wurden an verschiedenen Inseln und Außenposten verbessert.

Der Tinnitus-Sound bleibt nach dem Tod durch mehrere explosive Fässer nicht mehr bestehen.

Möwen fliegen nun über treibenden Fässern.

Spieler können nicht mehr von vermeintlich transparenten Kraken-Tentakeln festgehalten werden.

Eine Reihe von Spielabstürzen wurde behoben.

Performance Verbesserungen

Rare hat sich überall Verbesserungen, aber besonders die 4K Auflösungen auf der Xbox One X, vorgeknüpft.

Tearing bei der Nutzung eines kleinen Schiffes wurde drastisch vermindert.

Tearing während des Aufenthalts in einer Taverne wurde reduziert.

Es wurden große Framerate-Verbesserungen beim Überqueren einer großen Insel vorgenommen.

Die Chance auf Ruckeln an Außenposten aufgrund eines Einbruchs der Frameraterate wurde verringert.

Das Aussehen des Laubs wurde in Dschungel-Gebieten für ein besseres Spielerlebnis verbessert.

Weitere Verbesserungen für alle Plattformen sind in Bearbeitung.

Bekannte Probleme

Gold und Ruf-Belohnungen verzögern sich.

Spielerfolge verzögern sich

Kopfgeld-Quest-Skelette spawnen nicht oder sind nicht auffindbar.

Wird man einem Spieler zugewiesen, dessen Schiff an der Skelett-Burg parkt, tauchen Spiel-Auswahlmenüs nicht auf.

Seltene Item-Lore erscheinen auf Englisch und nicht in der gewählten Sprache.

Bei der „Jäger verwunschener Kapitäne“-Quest tritt ein Update-Fehler auf.

Spielcharaktere werden skurril klein, nachdem sie den Kraken bekämpft haben.

Im Update nicht enthalten ist die vor kurzem erst angekündigte Todessteuer. Sie wurde nach lautem Widerstand der Community doch nicht ins Spiel eingesetzt. Hier haben wir euch bereits alle Informationen dazu zusammengestellt.