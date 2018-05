Shadow of the Tomb Raider: Ãœber 135 Millionen Kosten und Ã¼ber die Zukunft der Singleplayer-Abenteuer

Die Produktion des Action-Adventures Shadow of the Tomb Raider stellt sich nicht gerade als die günstigste Entwicklung heraus. Der Chef von Eidos Montréal verrät im Interview mit GamesIndustry die Produktions- und Marketingkosten für AAA-Spiele dieser Art und mit was für einem Druck die Studios der Spielszene mittlerweile umgehen müssen.

Haben Einzelspieler-Spiele mit Story-Fokus in Zukunft Bestand?

Es ist keine Überraschung, dass der Singleplayer-Titel aus dem Hause Square Enix eine Menge Geld gekostet hat. Die Entwickler von Eidos Montréal decken die genaue Höhe der Kosten für die Entwicklung und Promotion auf. Zwischen 75 und 100 Millionen US-Dollar steckt das Entwicklerstudio alleine in die Produktion von Shadow of the Tomb Raider. Ungefähr 35 Millionen US-Dollar packte die Marketingabteilung für Werbung nochmal obendrauf.

David Anfossi, Chef von Eidos Montréal, gibt GamesIndustry im Interview an, dass der Druck an den Entwicklungen eines solchen Einzelspielers stetig steigt. Ein großer Grund dafür sind die Erwartungen der Fans an Story-fokussierte Spiele mit Qualität und um diese heutzutage funktionieren zu lassen, müssen die Entwickler neue Wege finden. Anfossi hebt hervor, dass neue Modelle dafür entwickelt werden müssten. Spiele, bei denen das bereits funktioniert wären zum Beispiel Hellblade: Senua’s Sacrifice sowie God of War.

Neue Konzepte im Test

Damit trotzdem noch Profit gemacht wird, probieren sich die Entwickler an Tests mit verschiedenen Spielmodi und -konzepten. Diese sollen die eigenen Erwartungen des Studios erfüllen sowie gleichermaßen die Fans zufrieden stellen.

„Wir müssen neue Dinge ausprobieren, neue Erfahrungen sammeln und daraus lernen“, erklärt Anfossi. „Zusammen wollen wir eine starke Online-Technologie aufbauen. Deswegen arbeiten wir an Tests, sammeln Lernerfahrung und probieren aus, wie wir die Ergebnisse auf unsere Spiele anwenden können. Aber wir müssen dabei besondere Rücksicht auf unsere Fans nehmen. Online muss nicht unbedingt Multiplayer bedeuten. Es könnte so sein, aber es könnte auch etwas Anderes sein. Wie beispielsweise Einzelspieler-Erfahrung, aber online. Es könnte Teil dieser Erfahrung sein. Oder aber, es könnte bedeuten, dass wir gleichzeitig auch Multiplayer-Erfahrungen ausprobieren.“

Wirkliche Details und Genaueres verrät Anfossi nicht, geht aber darauf ein, dass es immer wieder Trends wie Mehrspieler, Koop, MMO oder Einzelspieler gibt. Eidos Montréal arbeitet derzeit an drei Titeln: Shadow of the Tomb Raider, Avengers Project zusammen mit Crystal Dynamics und schließlich ein Guardians oft he Galaxy-Titel, wobei es sich dabei bisher um ein Gerücht handelt. Klar ist allerdings, dass das Studio durch die immer höher steigenden Kosten ein wachsendes Risiko eingeht. Wie sich Shadow of the Tomb Raider letztlich schlagen wird, erfahren wir erst zum Release ab dem 14. September 2018 auf PC, PS4 und Xbox One.