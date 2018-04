Sims 4: Dschungel-Abenteuer-Guide

Im neuesten Erweiterungspack Sims 4 Dschungel-Abenteuer aus dem Hause EA erleben eure Sims die exotischsten Abenteuer. Seit dem 27. Februar können wir Mysterien und unbekannte Kulturen auf PC und Mac entdecken. Wir haben für euch die Wildnis durchstreift und alle Bestreben, Fähigkeiten, Plagen und ihre Gegenmittel, Fallen, Artefakte sowie alle Infos zur Ausrüstung und der Skelett-Verwandlung zusammengesucht.

Zwei neue Bestreben

Alles zum Archäologie Professor

Als Archäologieprofessor/in widmet ihr euer Leben den Ausgrabungen im Dschungel und der Forschung rund um die geheimnisvollen Artefakte. Anders als bei einer Karriere fordert ein Bestreben das Abschließen von Meilensteinen, sodass ihr dafür Zufriedenheitspunkte erhaltet, die ihr wiederum für Belohnungen eurer Wahl einlösen könnt. Ihr findet das Bestreben im Wissens-Baum.

Einer der vier neuen Meilensteine nennt sich Archäologie-Professor und erfordert das Erreichen von Level 10 der Archäologiefähigkeit, um den Sim zum Experten zu machen. Dabei buddelt ihr an Ausgrabungshügeln in Selvadorada nach Artefakten und fühlt euch in der Erforschung der Relikte ganz zu Hause. Nachdem ihr sie ausgegraben habt, legt ihr sie auf dem Archäologietisch frei. Ihr lernt dabei, wie ihr weitere Artefakte schneller identifiziert und vorsichtiger ausgrabt, ohne sie zu beschädigen.

Habt ihr das höchste Level abgeschlossen, erhaltet ihr die Möglichkeit, eine gutes Fähigkeitenbuch über Archäologie zu schreiben. Jedoch ist es dabei ebenfalls notwendig, mindestens Schreibfähigkeit-Level 2 erreicht zu haben. Habt ihr den Computer angeklickt, erscheint Schreiben und darunter wählt ihr Ein Buch schreiben aus. Das fertig erstellte Fähigkeiten-Buch hilft anderen Sims beim Erlangen der Archäologie-Fähigkeit.

Des Weiteren könnt ihr mit Abschluss des Levels 10 einen Vortrag zum Thema Archäologie halten. Verbreitet euer Wissen und nervt die anderen Sims ununterbrochen mit eurer angesammelten Expertise. Ab jetzt ist es auch möglich, gesammelte Gegenstände zur Ausstellung aufzustellen oder an ein Museum zu spenden.

Meilenstein Ausgrabungs-Experte/in:

Wenn ihr Level 7 der Archäologiefähigkeit erreicht habt, könnt ihr Kristalle an der Archäologie-Werkbank veredeln. Mit den daraufhin erstellten mystischen Relikten könnt ihr euch sogar in ein Skelett verwandeln. Schaut dazu weiter unten im Artikel nähere Infos zur Skelett-Verwandlung an. Außerdem könnt ihr jetzt auch Ausgrabungsstätten anlegen. Das bedeutet, dass mehrere Sims zusammen an einem Hügel schneller graben können und dadurch mehr Artefakte und Relikte finden. Am besten grabt ihr so viele Teile wie nur möglich aus, damit die Wahrscheinlichkeit zum Finden von Artefakten mit ausgezeichneter Qualität erhöht ist. Irgendwann wollt ihr schließlich den Meilenstein auch mal abgeschlossen haben, nicht wahr?

Für dieses Bestreben sollte euer Sim also jede Menge Geld für Urlaub zur Verfügung haben und Spaß am Zeitvertreib mit wissenschaftlichen Arbeiten haben.

Kleine Übersicht dazu:

Bestreben: Archäologie-Professor/in

Meilenstein Ziele Kellengräber/in An 3 Ausgrabungshügeln oder –stätten graben

Artefakte aus Dreckklumpen freilegen Forschungsassistent/in Level 4 der Archäologiefähigkeit erreichen

Nach einem Ausgrabungshügel absuchen

3 Artefakte authentifizieren Ausgrabungs-Experte/in Level 7 der Archäologiefähigkeit erreichen

3 Ausgrabungsstätten anlegen

5 Artefakte von ausgezeichneter Qualität finden und authentifizieren Archäologie Professor/in Level 10 der Archäologiefähigkeit erreichen

Gutes Fähigkeitenbuch über Archäologie schreiben

Erfolgreichen Archäologie-Vortrag halten

Zusammenfassung: Archäologiefähigkeit

Level 1: Basisfähigkeit errungen: Ihr könnt in Hügeln graben und Artefakte ausgraben, ohne sie zu beschädigen. Ebenfalls könnt ihr jetzt Artefakte auf dem Archäologietisch freilegen.

Level 2: Ihr seid jetzt in der Lage Artefakte zu studieren, um so eure Fähigkeit weiter zu verbessern.

Level 3: Ihr seid nun autorisiert, Artefakte zu authentifizieren. Dafür braucht ihr die Artefakte also nun nicht mehr ins Labor schicken.

Level 4: Jetzt könnt ihr den Dschungel nach (versteckten) Ausgrabungsstellen absuchen, um noch mehr Artefakte zu finden.

Level 5: An der Archäologie-Werkbank könnt ihr jetzt echte Artefakte, Schätze und Fossile im Detail analysieren. Elemente aus den gesammelten Metallen und Kristallen könnt ihr jetzt extrahieren. Aufgrund eures Wissens könnt ihr auch Anfragen vom Archäologischen Institut zur Authentifizierung von Artefakten erhalten und so zusätzliches Geld verdienen. Die Artefakte müssen an das Institut zurückgesandt werden, damit euer Sim bezahlt wird.

Level 6: Euer Sim kann jetzt noch mehr Artefakte an einem Ausgrabungshügel oder einer –stätte finden.

Level 7: Auf der letzten Archäologiefähigkeits-Stufe könnt ihr eure gefundenen Kristalle am Archäologietisch veredeln, um so die mystischen Relikte zu erschaffen.

Level 8: Als fortgeschrittener Archäologie-Experte kann der Sim nun sein archäologisches Wissen mit anderen Sim teilen, indem er ein Archäologiebuch am Computer schreibt.

Level 9: Durch hervorragende Ergebnisse und ein extremes Maß an Wissen hat euer Sim die Aufmerksamkeit von Sir Vincent Skullfinder vom Simsonian Institut erregt. Das Institut wird euch ggf. um Hilfe bei der Authentifizierung von Artefakten bitten.

Level 10: Auf der letzten Archäologiefähigkeits-Stufe könnt ihr euer akademisches Wissen anderen durch Archäologie-Vorträge mitteilen. Zudem hat sich eure Analysefähigkeit von Sammelobjekten extrem verbessert.

Der Dschungelforscher

Um erfolgreicher Dschungelforscher zu werden, ist die richtige Ausrüstung das A und O. Das Bestreben befindet sich unter der Natur Kategorie. Ohne Grundwissen der selvadorianischen Kultur geht hier nichts, deswegen ist es essenziell, sich so oft wie möglich Urlaub zu nehmen und natürlich die Archäologiefähigkeit zu erlernen. Schließlich müsst ihr für den letzten Meilenstein ganze fünf omiscanische Schätze finden. Das geht natürlich viel leichter, wenn ihr das Belohnungs-Merkmal Schatzjäger/in habt. Leider erhaltet ihr es erst beim Abschluss aller Meilensteine.

Kleine Übersicht dazu:

Bestreben: Dschungelforscher/in

Meilenstein Ziele Urlauber/in 3 Waren auf dem Markt kaufen

Statue von Madre Cosecha anschauen

Ein selvadoranisches Gericht essen Expeditionsneuling Level 3 der selvadorianischen Kulturfähigkeit erreichen

Stelle abseits des Weges finden

3 Fallen untersuchen Dschungelführer/in Vor zwei Naturgewalten verteidigen

Level 5 der selvadorianischen Kulturfähigkeit erreichen

Ein mystisches Relikt zusammenbauen Dschungelforscher/in 3 seltene omiscanische Schatztruhen öffnen

5 mystische Relikte zusammenbauen

5 omiscanische Schätze finden

Zusammenfassung: Kulturfähigkeit

Level 1: Ihr beginnt auf dem Basislevel und lernt, die Kultur zu verstehen. Weiter könnt ihr bei den Sozialaktionen nach lokalen Sehenswürdigkeiten fragen.

Level 2: Ihr habt die lokale Begrüßung erlernt, könnt euch auf selvadoradianische Art vorstellen und jedem eure Urlaubsbilder zeigen.

Level 3: Die lokale Begrüßung ist perfektioniert und ihr habt einen Geschmackssinn für lokale Gerichte entwickelt, das heißt, ihr könnt jetzt alle Gerichte essen, ohne dass euch davon unwohl wird. Außerdem habt ihr auf der Gitarre ein lateinamerikanisches Stück freigeschaltet.

Level 4: Ihr könnt euch bei Einheimischen jetzt über lokale Mythen informieren und habt lateinamerikanische Tanzschritte erlernt. Außerdem seid ihr jetzt dazu fähig, den „sexy“ Rumbasim zu tanzen und mit Einheimischen und Touristen auf Tuchfühlung zu gehen.

Level 5: Ihr zählt jetzt zu den Einheimischen. Am Computer könnt ihr jetzt Reiseführer schreiben. Auf dem Marktplatz könnt ihr von der geheimen Speisekarte bestellen und wisst, wie ihr euch gegen Glutwürmchen und Blitzkäfer wehrt.

Plagen und ihre Gegenmittel

Wagt ihr euch in den Dschungel vor, trefft ihr unausweichlich auf die eine oder andere Falle. Somit ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, sich durch Elektroschocks spontan selbst anzuzünden, totale Traurigkeit zu empfinden und sich alle möglichen Vergiftungen einzufangen. Damit euch das Überleben der Abenteuer leichter fällt, haben wir euch hier alle Plagen und ihre passenden Gegenmittel gesammelt aufgeführt.

Abenteuerplage Gegenmittel Fähigkeitenlevel Bienen Guzmania Pollensis Blume Hoher Logiklevel Blitzkäfer Blitzisolierpulver Hoher Kulturlevel Glutwürmchen Drakes Feuerschlucker Hoher Kulturlevel Plasmafledermäuse Plasmafledermausköder Hoher Fitnesslevel Spinnen Dr. Weberknechts Spinnenschutzmittel Hoher Logiklevel

Vergiftungen und Elektroschocks sollten natürlich nicht tödliche Folgen haben. Um euch zu heilen, benötigt ihr:

Uralten Knochenstaub , den ihr beim Händler gegen Gegengift eintauschen könnt.

, den ihr beim Händler gegen Gegengift eintauschen könnt. Gegengift , welches ihr am Computer für 1000 Simoleons erwerben könnt.

, welches ihr am Computer für 1000 Simoleons erwerben könnt. Segen der Knochen , den ihr von einem Artefakt aktiviert.

, den ihr von einem Artefakt aktiviert. Segnung der Statue, den ihr von Mutter Cosecha am Marktplatz für 250$ erbitten könnt.

Fallen und wie ihr sie bewältigt

Wenn ihr in den omiscanischen Tempel gelangt, müsst ihr euch vielen Herausforderungen stellen. Da jede Tür innerhalb des Tempels mit einem Schutzzauber belegt ist, überwindet ihr sie nur, indem ihr ausprobiert und je nach Optionen reagiert. Am besten wäre es natürlich, keine negativen Konsequenzen dabei von sich zu tragen. Da ihr pro Ulaubsreise nur einen Tempel besuchen könnt, müsst ihr euch bestens auf jede Tücke vorbereiten. Hier haben wir euch eine Checkliste für die nächsten Urlaubsvorbereitungen zusammengestellt:

Druckplatten: Um diese Falle zu knacken, braucht ihr die richtige Stimmung. Mithilfe einer hohen Kulturfähigkeit und der Früchte des Baums der Emotionen findet ihr diese heraus.

Um diese Falle zu knacken, braucht ihr die richtige Stimmung. Mithilfe einer hohen Kulturfähigkeit und der Früchte des Baums der Emotionen findet ihr diese heraus. Totems: Zusammen mit einem hohen Charisma-Level seid ihr bestens auf dieses Gespräch vorbereitet.

Zusammen mit einem hohen Charisma-Level seid ihr bestens auf dieses Gespräch vorbereitet. Säulen: Wenn ihr sportlich affin seid, steht euch der Lösung des Rätsels nichts mehr im Weg.

Wenn ihr sportlich affin seid, steht euch der Lösung des Rätsels nichts mehr im Weg. Säulen-Drehblöcke: Hierfür braucht ihr einen hohen Logik-Level.

Hierfür braucht ihr einen hohen Logik-Level. Skelettstatuen: Damit ihr die Falle entschärfen könnt, müsst ihr mit einer hohen Geschicklichkeitsfähigkeit den richtigen Hebel finden.

Damit ihr die Falle entschärfen könnt, müsst ihr mit einer hohen Geschicklichkeitsfähigkeit den richtigen Hebel finden. Opferschalen: Ihr benötigt eine hohe Archäologiefähigkeit, um das Rätsel um die Schalen zu lösen.

Artefakte

Durch die Erweiterung Dschungel-Abenteuer erhaltet ihr zwei neue Sammlungen: Alte Omiscanische Artefakte und Omiscanische Schätze. In den Truhen, die ihr auf euren Erkundungen findet, könnt ihr eine Basis (Wächter, Chaos oder Sensemann), ein oberes Relikteil (Zazatotl, Balampalsoh oder Tetecallama) und Kristalle vorfinden. Letztere können gewöhnlich, ungewöhnlich und selten auffindbar sein.

Je nachdem, wie ihr die Kombinationen durchführt, erhaltet ihr unterschiedliche Flüche und Segen. Zum Beispiel könnt ihr mit der Skelett-Verwandlung oder einem Geldregen überrascht werden. Aber achtet darauf, vorsichtshalber eine Portion Uralten Knochenstaub bei euch zu tragen, falls ihr aus Versehen dabei selbst umkommen solltet.

Ausrüstungsgegenstände

Zusätzlich ist es immer hilfreich nützliche Gegenstände für die Ausrüstung und zu Forschungszwecken dabei zu haben. So ein Ausflug gestaltet sich meist als ziemlich kostspielig. Rechnet also mit einer höheren Summe, um euch gut auszurüsten. Folgendes sollte nie auf euren Urlaubsreisen fehlen:

Archäologie-Werkbank (390$) – Mit ihr überprüft ihr Artefakte auf Echtheit und identifiziert sie.

(390$) – Mit ihr überprüft ihr Artefakte auf Echtheit und identifiziert sie. Omiscanische Machete (120$) – Sie ist mit der wichtigste Gegenstand für euer Dschungelabenteuer. Mithilfe der Machete schlagt ihr euch durch die noch so dichtesten Ranken. Auch euer Rucksack wird es euch dankbar sein, wenn er droht vom Treibsand verschluckt zu werden.

(120$) – Sie ist mit der wichtigste Gegenstand für euer Dschungelabenteuer. Mithilfe der Machete schlagt ihr euch durch die noch so dichtesten Ranken. Auch euer Rucksack wird es euch dankbar sein, wenn er droht vom Treibsand verschluckt zu werden. Guzmania Pollenis-Blume (120$) – Sobald euch ein wütender Bienenschwarm attackiert, könnt ihr ihn mit der Blume abwehren.

(120$) – Sobald euch ein wütender Bienenschwarm attackiert, könnt ihr ihn mit der Blume abwehren. Blitzisolierpulver (70$) – Hilft gegen Blitzkäfer.

(70$) – Hilft gegen Blitzkäfer. Drakos Feuerschlucker (80$) – Nie wieder Verbrennungen durch Glutwürmchen!

(80$) – Nie wieder Verbrennungen durch Glutwürmchen! Dr. Weberknechts Spinnenschutzmittel (20$) – Jetzt braucht ihr keine Angst mehr vor Spinnenbissen haben, denn dieses Mittel vertreibt die achtbeinigen Viecher.

(20$) – Jetzt braucht ihr keine Angst mehr vor Spinnenbissen haben, denn dieses Mittel vertreibt die achtbeinigen Viecher. Plasmafledermausköder (45$) – Vertreibt Plasmafledermäuse in der Dämmerung.

(45$) – Vertreibt Plasmafledermäuse in der Dämmerung. Wasserfall in der Flasche (65$) – Spontane Dusche gefällig? Mit der Instant-Dusche könnt ihr euer Hygienebedürfnis etwas stillen.

(65$) – Spontane Dusche gefällig? Mit der Instant-Dusche könnt ihr euer Hygienebedürfnis etwas stillen. Löschschaum (150$) – Hilft bei der Bekämpfung von Bränden und funktioniert ganz ohne Schlauch.

(150$) – Hilft bei der Bekämpfung von Bränden und funktioniert ganz ohne Schlauch. Faraday-Zisch (115 $) – Wenn ihr dieses Getränk mit euch führt, wird es euch in Zukunft nicht mehr passieren, dass zu viele Stromstöße euch lahmlegen.

(115 $) – Wenn ihr dieses Getränk mit euch führt, wird es euch in Zukunft nicht mehr passieren, dass zu viele Stromstöße euch lahmlegen. Fertiggrillkäse (40$) – Obwohl der Name nicht überzeugt, könnt ihr mit dieser haltbaren Nahrung unterwegs immer euren Hungerbalken um maximal 1/4 füllen.

(40$) – Obwohl der Name nicht überzeugt, könnt ihr mit dieser haltbaren Nahrung unterwegs immer euren Hungerbalken um maximal 1/4 füllen. Flüssigputsch (100$) – Füllt maximal ein Viertel der Energieleiste auf, wenn ihr mal eine längere Dschungeltour unternehmt.

Skelett-Verwandlung: Wir zeigen euch, wie’s funktioniert

Ihr benötigt zunächst eine Reliktbasis, ein Relikt sowie einen Kristall. Je nachdem, welche Arten an Basen und Reliktteilen ihr kombiniert, entstehen unterschiedliche Gaben. Aber nur das Balampalsoh-Sensenmann-Relikt ist im Besitz der Skelett-Transmogrifikation, welche ihr für die Verwandlung benötigt. Ihr müsst euch also auf die Suche nach der Sensemann-Reliktbasis sowie einem Balampalsoh-Relikt machen. Habt ihr sie erfolgreich identifiziert, findet ihr sie in eurem Inventar, wo ihr sie verschmelzen lassen könnt. Schließlich müsst ihr zur Aktivierung der Gaben noch einen Kristall einsetzen.

Jetzt wendet ihr es auf einen eurer Sims an und voilà! Fertig ist euer Skelett-Sim. Nun könnt ihr Skelett-Witze durchführen und eure Familie und Bekannten mit dem Skelett-Schreck Angst einjagen. Jedoch ist die Dauer dieses Zustands begrenzt, dafür habt ihr auf der anderen Seite während eurer Verwandlung immer gefüllte Bedürfnisse.

