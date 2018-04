Tera: Das Action-MMO erobert PS4 und Xbox One

Spider Man: Release noch dieses Jahr nur für die PS4

Insomniac Games lockt mit einem Open World-Geprügel in Spinnenmanier. Schwingt euch durch die engen Gassen New Yorks und lasst allerlei Schurken in eurem Netz zappeln. Viele Fans erwarten das Superheldenabenteuer schon lange, doch nicht jeder wird es spielen können. Spider Man: Kein Spidey für die Xbox One Nachdem bekannt wurde, dass Insomniac Games das neue Spinnenadventure für die PlayStation 4 entwickelt, wurden auch die Fragen nach einem Release für die Xbox One immer la