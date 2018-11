Lesezeit: 2 min

Blizzard lässt die angestaubten Kriegstrommeln wieder ertönen und schmiedet die Strategiespielikone neu. Langersehnt und jetzt endlich da, die Ankündigung zu dem Warcraft III Remake „Reforged“ liefert erste Eindrücke einer tatsächlichen Neuschöpfung des Titels. Ein genaues Release Datum steht noch in den Sternen, auf 2019 können sich die Anhänger der Kriegskunst aus dem Hause Blizzard allerdings schon jetzt freuen.

Warcraft III Reforged – Erste Infos und Gameplay Trailer

Im Zuge der BlizzCon kündigte Blizzard am zweiten November, in einer offiziellen Pressemitteilung die Reforged Version ihres Kult Klassikers Warcraft III an, wir haben für euch die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Unter der Parole upgrade, remaster and rebalance hämmert die Erfolgsspieleschmiede an einer grundsanierten Fassung des Strategiespiels. Glaubt man den Ankündigungen scheint der Entwickler aus den Fehlern des eher lieblosen Starcraft Remakes gelernt zu haben. Die lang erwartete Ankündigung kommt daher nicht nur mit aufgebohrter Grafik, sonder mit dem Versprechen einer völligen Neuschaffung des Titels.

Nichts für Warcraft Puristen

Die offizielle Reforged Seite verspricht über 62 Missionen die den Spieler durch die beliebte Einzelspieler Kampagne führen sollen, somit könnte die Neufassung sogar mehr Kapitel umfassen als das Original. Um die aufgearbeitete Kampagne auch in neuwertigem Look zu präsentieren, verspricht Blizzard über vier Stunden neue Videosequenzen in der gewohnt hochwertigen Qualität des Studios.

Außerdem wurden alle Animationen, Charaktermodelle und Texturen überarbeitet, sodass die Geschichte auch in den Interlude Sequenzen so gut aussieht wie noch nie. Der Kampagnen Trailer zeigt erste Impressionen der neuen In-Game Zwischensequenzen.

Bei der Inszenierung macht Blizzard allerdings noch lang nicht halt und verspricht eine verbesserte Spielbalance, die den diversen Mehrspielermodi zuträglich sein wird. Hierbei will Blizzard auch an Komfortfunktionen und der KI schrauben.

Das Spiel wurde im wahrsten Sinne neu gestaltet, mit einer umfassenden Überarbeitung der Grafik, einer modernen Gegnerzuweisung, sozialen Features und vielem mehr.

Im selben Atemzug finden auch der geliebte Editor und die beiden Addons Reigns of Chaos sowie Frozen Throne ihren Weg ins Spiel und sollen für die ganze Warcraft III Erfahrung sorgen, nur eben moderner und schöner.

Diese Features sind mit an Bord:

62 Einzelspieler Missionen

Über 40 Stunden Spielzeit mit 4 Stunden neugeschmiedeten Zwischensequenzen

Aufgearbeitetes UI

Ausbalanzierte Mehrspieler-Erfahrung

Mehr als 20 spielbare Helden und Schurken der Warcraft Lore

Custom Games und Welteneditor

Für 30 Euro könnt ihr Warcraft III Reforged in der Standard Edition in der Battle.net App oder auf der offiziellen Seite schon jetzt vorbestellen. Der Entwickler gibt immerhin auch eine Garantie mit und versichert, dass der Titel vor dem oder am 31.12.2019 erscheint.

Ein Aufschlag von 10 Euro beschert euch die Spoils of War Version und schaltet damit diverse Goodies in anderen Blizzard Titeln frei, darunter sind bereits ein World of Warcraft Reittier, ein Hearthstone Kartenrücken sowie vier Warcraft Helden in Heroes of the Storm angekündigt.