What Remains of Edith Finch: Bald kostenlos im Epic Store

Prodeus: Doom für Nostalgiker

Prodeus ist ein außergewöhnliches Shooter Projekt, das versucht den Look und das Gefühl alter FPS Klassiker mit Hilfe moderner Rendertechniken neu zu beleben. Oh Prodeus wie schön sind deine Pixel Das ambitionierte Indiespiel Prodeus orientiert sich an den ganz alten FPS Ikonen wie Doom und sucht diese mit moderner Technik, in einem noch nie dagewesenen Look, neu zu erfinden. Hinter dem Titel stecken Mike Voeller und Jason Mojica die bereits maßgeblich an der Entwicklung von Wolfenstein