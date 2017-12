World of Tanks: Seltenster Panzer in Lootboxen wieder verfügar

Der Type 59 gilt in World of Tanks als einer der ersten und seltensten Premium-Panzer im Spiel. Seit ein paar Jahren gibt es den Panzer nicht mehr zu kaufen und man sieht sie auch nicht mehr im Spiel.

Mit etwas Glück…

Nun ist der begehrteste Panzer überhaupt wieder für Jedermann zu bekommen, jedoch nur wenn ihr viel Glück habt. Denn mit dem „Feiertags-Ops“-Event bringt Entwicklerstudio Wargaming etwas komplett Neues. Das Prinzip nennt sich Lootboxen und diese sind gar nicht mal so günstig wie man denkt. Für ca. sechs Euro bekommt ihr drei „Geschenk-Kisten“ und für max. 100 Euro bekommt ihr 75 Geschenk-Kisten. Diese Kisten können mit Glück einen Tier 8 Premiumpanzer, z.B. den Type 59, enthalten. Wargaming wirbt zwar auf ihrer Eventseite, dass ihr niemals minus machen werdet, da jede Box den Geldwert in Gold ausgleicht, jedoch gibt es mal wieder keine Informationen zu den Dropchancen. So könnte Wargaming die Droprate auf 0,001% senken, während die Spieler mit ihrem hart verdienten Geld vor Weihnachten auf den großen Hauptgewinn hoffen und am Ende doch nur ein Haufen Gold und nach nach dem Event nutzlosen Dekogegenstände bekommen.

…vielleicht in der nächsten Box

Thema Lootboxen und Glücksspiel ist momentan ein sehr heißes Thema. Wargaming ignoriert die Lage und bringt dennoch das Gewinnbringende Prinzip der Lootboxen zum Weihnachtsevent in und lenkt so den Zorn der World of Tanks Community auf sich. Wargaming hatte bereits vor ein paar Tagen negativ auf sich aufmerksam gemacht, indem sie den total overpowerten E-25 schon wieder zu einem unverschämten Preis verkauft haben.

Falls ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, könnt ihr alles hier nachlesen oder die Meinung von Spielern auf Youtube anhören.