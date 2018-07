World of Warcraft: Pre-Patch für das Add-on Battle for Azeroth erscheint diese Woche

Bald ist es soweit. Nicht mal mehr einen Monat ist es hin, bis World of Warcraft-Spieler sich am neuen Add-on Battle for Azeroth erfreuen dürfen.

Blizzard kündigt umfassenden Patch 8.0 an

Das Add-on Battle for Azeroth erscheint am 14. August für den PC. Einigen juckt es vielleicht schon in den Fingern, deswegen können wir die super ungeduldigen unter euch vorerst mit einer schnellen News beruhigen. Der Pre-Patch für Battle for Azeroth steht für die europäischen Server am 18. Juli an und nimmt drastische Neuerungen am bestehenden Spiel vor. Das Update umfasst neue als auch überarbeitete Systemänderungen.

Der neue Patch beinhaltet Klassen Updates, welche erhebliche Änderungen vor allem im Hinblick auf Spezialisierungen im Spiel vornehmen. Auch die Gesundheit-, Schaden- und Statuswerte aller Spieler und NPCs werden wieder runterskaliert. Dadurch ist hoffentlich das Zahlenchaos behoben. Weiter wird eure Artefaktmacht bis zum Pre-Patch Release stetig abnehmen, bis sie schließlich vollends aufgebraucht ist und ihr auch keinerlei Boni mehr erhalten könnt.

Mit dem Erscheinen des Patches 8.0 wird der lang ersehnte Kriegsmodus verfügbar sein. Durch diesen könnt ihr im Welt-PvP gegen andere Spieler antreten. Allerdings müsst ihr euch dafür in Orgrimmar oder Sturmwind befinden und den Kriegsmodus aktiviert haben. Zusätzlich erhalten auch die PvP-Talente und das Ehrensystem Updates.

Darüber hinaus könnt ihr realmübergreifende Communitys erstellen und ihnen beitreten. Durch diese neue soziale Gruppe haben die Spieler die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten aus der Fraktion zu verbinden, zusammen zu spielen und sich so zu unterstützen.

Während der Wartezeit bis zur Veröffentlichung des Add-ons könnt euch ja schon einmal in die überarbeiten Fähigkeiten und Zauber einarbeiten. Im Laufe der nächsten Wochen erscheinen auch eine Reihe an Quests, über welche ihr mehr über die Geschehnisse erfahren werdet, die zur Schlacht der Erweiterung Battle for Azeroth geführt haben.