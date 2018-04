Agony: Releasetermin enthüllt – Trailer & Screenshots

God of War: Mit diesen 5 Tipps kämpft ihr erfolgreicher

Endlich ist es soweit und wir dürfen in Form von Kriegsgott Kratos im neuen God of War endlich wieder saftige Schellen verteilen. Dabei wurde jedoch nicht nur der Charakter selbst, sondern auch so ziemlich alles um ihn herum generalüberholt. So ist der jetzt nicht mehr ganz so wütende Spartaner in die nordische Mythologie umgezogen, in der er mit seinem Sohn Atreus - welcher ihn auf Schritt und Tritt begleitet - die Asche seiner kürzlich verstorbenen Frau auf den Gipfel des höchsten Ber