Anthem: Die besten Waffen und Kombinationen im Guide

Sobald man in Biowares Anthem das Endgame erreicht hat, geht es an das Sammeln von Meisterwerken und legendären Objekten. Diese bieten durch ihre zusätzlichen Effekte eine große Vielfalt an Build-Optionen. Wir zeigen euch in diesem Guide die unserer Meinung nach besten Waffen und vor allem wie ihr sie richtig zur Geltung bringt. Alle folgenden Waffen gibt es in Meisterwerk und legendärer



[Waffen im Überblick][Göttliche Rache (Hüter)][Strafender Vorbote (Wuchtstoß)][Glorreiches Ergebnis (Entschlossenheit)][Kreislauf des Schmerzes (Vorschlaghammer)][Walzendes Gemetzel (Rache)][Endloser Kampf (Fulcrum)][Wahrheit von Tarsis (Verheerer)][Belagerungsbrecher (Wirbelwind)][Ralners Feuersturm (Hammerkopf)][Strals Faust (Himmelsberster)][Rache des Sentinels (Nachbeben)]

Waffen im Überblick

Mit Ausnahme der Automatikkanone und dem Granatwerfer, welche nur dem Colossus zur Verfügung stehen, könnt ihr jede Waffe mit jedem Javelin kombinieren. Jede der Waffengattungen hat momentan drei Vertreter, wobei in Zukunft wahrscheinlich noch mehr hinzu kommen können.

Sturmgewehre

Präzisionsgewehre(PSG)

Scharfschützengewehre(SSG)

Schrotflinten

Schwere Pistolen

Reihenfeuerpistolen(RFP)

Leichte Maschinengewehre(LMG)

Automatikkanonen

Granatwerfer

Was ihr auch immer im Blick haben solltet, sind die Inschriften eurer Waffen. Haltet vor allem nach Schadensboostern (z.B. Waffenschaden: +100%) Ausschau, da diese euren Schaden mal eben verdoppeln können. Natürlich machen auch Rüstungs- und Schildbooster Sinn, um eure Überlebenschancen zu steigern. Der Rest richtet sich nach eurem Spielstil, also versucht Schwächen wie lange Nachladezeiten auszugleichen, oder Stärken zu maximieren.



Göttliche Rache (Hüter)

Die verbesserte Version des Hüter Sturmgewehrs ist die wohl beste Waffe im Spiel, vorausgesetzt ihr spielt sie mit einem Javelin, der entweder Feuer- oder Sprengschaden boosten kann. Vorzugsweise also dem Ranger oder Storm. Nach drei Schwachpunkttreffern sorgt sie für eine große Feuerexplosion, die Flächenschaden verursacht. Und da die Waffe in Vierfach-Bursts schießt und nur drei sitzen müssen, könnt ihr mit einmal abdrücken und etwas Skill eine Explosion erzeugen. Besonders in den Händen des richtigen Rangers ist die Göttliche Rache ein wahres Biest. Denn seit dem neuesten Patch hat die Komponente Elementaroperation den Effekt, ein Ziel nach 5 Treffern in Säure zu tränken. Das heißt, sie verstärkt einerseits euren Feuerschaden und primed außerdem Gegner. In Kombination mit den extrem starken Detonator-Fähigkeiten des Rangers und der Möglichkeit, auch im Nahkampf zu primen, werdet ihr so zur absoluten Kombo-Maschine.



Strafender Vorbote (Wuchtstoß)

Standard-Ausrüstung für jeden Storm. Die Schwere Pistole erhöht nämlich euren Waffenschaden um 200%, so lange ihr schwebt. Da der Storm am längsten in der Luft bleibt (und ihr dies auch möglichst die ganze Zeit machen solltet, da ihr als Storm einen Schildbonus beim Schweben erhaltet) ist das wohl selbsterklärend. Die Waffe eignet sich aber auch für jeden anderen Javelin.



Glorreiches Ergebnis (Entschlossenheit)

Eine schwere Pistole, die (ähnlich wie die Göttliche Rache und der Kreislauf des Schmerzes) gutes Gameplay belohnt. Das Treffen zweier Schwachpunkte erhöht sämtlichen Waffenschaden für ein paar Sekunden um 150%. Eignet sich für jeden Javelin.



Kreislauf des Schmerzes (Vorschlaghammer)

Neben der Göttlichen Rache die Waffe, bei der man wohl den größten Unterschied im Schussverhalten zum Vorgänger-Modell merkt. Jeder Schwachpunkttreffer erhöht die Schussrate für 10 Sekunden um 10%. Dieser Effekt ist bis zu zehn mal stapelbar und sorgt im letzten Modus dafür, dass ihr eure Gegner wortwörtlich in Blei ertränkt. Außerdem ist es unserer Meinung nach immer gut, Spieler für Skill zu belohnen.



Walzendes Gemetzel (Rache)

Eine Schrotflinte mit verdammt hoher Schlagkraft. Bei jedem Dash (Ausweichbewegung) erhöht sich der Waffenschaden für 20 Sekunden um 50%. Da dieser Effekt 3 mal Stapelbar ist, eignet sich diese Waffe perfekt für den Interceptor. Denn der kann drei mal hintereinander ausweichen und mit seiner Komponente „Flüchtiger Talisman“ lädt er sogar gleichzeitig nach. Das heißt im Grunde, dass ihr zuerst zum Feind dashed, euer Magazin leer ballert und dann das gleich wiederholt. So gleicht ihr auch die lange Ladezeit der Schrotflinte aus. Wenn ihr euren Interceptor jetzt noch mit schadens-boostenden Komponenten und Fähigkeiten, wie dem Skrupellosen Pirscher (Sucher-Glefe), ausrüstet, könnt ihr sogar noch mehr austeilen.



Endloser Kampf (Fulcrum)

Eine Reihenfeuerpistole mit hoher Feuerrate, die euren Waffen- und Nahkampfschaden für 5 Sekunden um 110% erhöht, wenn ihr einen Elite-Gegner aus der Nähe trefft. Das macht sowohl für einen Interceptor als auch einen Ranger-Nahkampfbuild Sinn, da ihr so schnell euren ausgeteilten Schaden verdoppeln könnt. Da die MP mit ihrem Effekt auch euren allgemeinen Waffenschaden erhöht, eignet sie sich ebenfalls gut als Sekundär-Waffe für Sniper Builds. Schießt Gegner im Nahbereich an und wechselt dann beispielsweise auf die Wahrheit von Tarsis, um verdammt hohen Schaden mit einem Schuss auszuteilen.



Wahrheit von Tarsis (Verheerer)

Der Traum eines jeden Scharfschützen. Was ist praktischer als Gegnern aus sicherer Distanz die Rübe wegzublasen? Richtig! Munition, die beim Aufschlag auf eben jener Rübe explodiert und auch alle anderen umliegenden Köpfe pulverisiert. Achja und zusätzlich ist sie auch noch ein Kombo-Detonator – vorausgesetzt, ihr trefft den Schwachpunkt. Sie hat aber auch einen großen Nachteil: Nur ein Schuss pro Magazin und eine ewig lange Nachladezeit. Also empfehlen wir hier einen ähnlichen Interceptor-Build wie beim Walzenden Gemetzel, um euren Schaden noch mehr zu steigern und die Nachladezeit in Beweglichkeit zu verwandeln. Wer komplett übertreiben will, nimmt noch die Endloser Kampf Reihenfeuerpistole (wie oben erwähnt) als Sekundär-Waffe mit, um den Schaden pro Schuss aufs absolute Maximum zu steigern.



Belagerungsbrecher (Wirbelwind)

Ein vollautomatisches Scharfschützengewehr, das den Gegner nach drei erfolgreichen Treffern einfriert. Perfekt zum primen aus der Distanz und somit für jeden Javelin gut zu gebrauchen. Vorallem als Ranger könnt ihr euch mit Detonator-Fähigkeiten wie der Wiederkehrenden Rache (Lenkrakete) oder dem Letzten Argument (Splittergranate) ausrüsten, um massig Kombo-Schaden zu verursachen. Eignet sich auch super, um stärkere Gegner zu bekämpfen, da man sie erst einfrieren und danach ihre Schwachpunkte bearbeiten kann.



Ralners Feuersturm (Hammerkopf)

Dieses vollautomatische Sturmgewehr steckt seine Ziele nach fünf Treffern in Brand. Es eignet sich also, ähnlich wie der Belagerungsbrecher, hervorragend zum Primen von Gegnern. Im Grunde funktioniert also auch hier ein Ranger mit Detonator-Fähigkeiten. Wir empfehlen, wenn möglich, beide Waffen auszurüsten, damit ihr auf jeder Distanz effektiv seid. Außerdem habt ihr so die Möglichkeit, zwischen Eis-(grade für große Gegner praktisch) und Feuer-Primern zu wechseln. Das Sturmgewehr eignet sich aber auch für jeden anderen Javelin, da mit Schusswaffen primen zu können immer von Vorteil ist.



Strals Faust (Himmelsberster)

Ein Selbstläufer, der nur dem Colossus zur Verfügung steht. Euer Waffenschaden erhöht sich bei jedem Treffer für 5 Sekunden um 10%. Das ganze ist bis zu zehn mal stapelbar und da die Automatikkanone eine verdammt hohe Feurrate hat, heißt es: Draufhalten und abfeiern.



Rache des Sentinels (Nachbeben)

Ein Granatwerfer, der Haftgranaten verschießt. Wer halbwegs gut zielt, kann seine Gegner mit dieser Waffe in Säure tränken und so primen. Denn wenn ihr eine Kill-Streak habt, explodiert ein flächendeckender Säure-Effekt. Heißt übersetzt so viel wie: wer nicht sofort stirbt, wird geprimed. Das ganze lässt sich super mit dem Nahkampfangriff des Colossus kombinieren, da dieser ein flächendeckender Kombo-Detonator ist.

Abschließend kann man aber sagen, dass so gut wie jede Waffe ihren Sinn und Zweck hat. Die hier erwähnten sind aber unserer Meinung nach am vielseitigsten einsetzbar und erlauben sehr mächtige Builds. Da es aber viel zu viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, sind wir auch gespannt, eure Lieblingsbuilds zu erfahren.

