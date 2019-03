Anthem: DLC-Roadmap für Akt 1

Team „watd0ink“ marschiert durch und gewinnt den 8. Spieltag des Caseking Community Cup – Recap

Hochkarätig besetzt starteten wir am vergangenen Freitag in den achten Spieltag des Caseking Community Cup. Neben den Turnierfavoriten "watd0ink" und ihren Verfolgern von "touch the crown" gaben sich dieses Mal auch Euronics Gaming und Unicorns of Love in offizieller Besetzung die Ehre - vergeblich wie sich herausstellen sollte, denn am Ende konnten sich erneut ein Mixed Team durchsetzen und Preise im Gesamtwert von 1000€ mit nach Hause nehmen. Alle Infos zum Spieltag findet ihr hier. Sp