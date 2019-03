Apex Legend: Lohnt sich der Battle Pass?

Caseking Community Cup: 9. Spieltag startet am 22. März – Gewinnt 16GB RAM von Crucial

Am vergangenen Freitag war unser Caseking Community Cup so hochkarätig besucht wie nie zuvor. Daran wollen wir an Spieltag Neun anknüpfen, wenn unser großes CS:GO Turnier in die nächste Runde geht. Das Preisgeld von 500€ und das Showmatch gegen die Jungs von Sprout eSports konnten sich unsere Seriengewinner vom Team "watd0ink" bereits sichern. Trotzdem warten auch in dieser Woche wieder satte Preise auf unseren Sieger. Die Anmeldung ist gestartet, also zögert nicht lang! Wann g