Borderlands 2: VR-Version für PSVR angekündigt

Borderlands 2 wird einen Virtual Reality-Ableger für PSVR bekommen. Der Trailer zeigt einige Neuerungen und nennt das Releasedatum als den 14. Dezember.

Freunde gepflegter Loot-Ballerei dürfen sich freuen, denn Gearbox Software und 2K Games haben mit einem Trailer eine VR-Edition für Borderlands 2 angekündigt. Damit dürften Fans die Wartezeit auf eine Ankündigung von Borderlands 3 überbrücken können. Die neue Version wird mit so manchen neuen Features daherkommen, um das Spiel entsprechend auf Virtual Reality anzupassen.

Was ist neu?

Zunächst werden sowohl PlayStation Move als auch der Dualshock 4-Controller unterstützt. Dementsprechend könnt ihr die Menüs jetzt per Cursor mit Drag-And-Drop bedienen, sofern ihr mit einem Move-Controller spielt. Auch das Gunplay und die Bewegung sind für den Move-Controller angepasst worden. Ihr könnt euch natürlich weiterhin per Analog Stick durch die Welt bewegen, alternativ habt ihr aber auch die Möglichkeit, euch VR-typisch durch Zeigen und Teleportieren umherzubewegen.

Darüber hinaus wird es in der VR-Version von Borderlands 2 exklusiv die Bad-Ass-Mega-Fun (Kurz BAMF) Time geben. Diese erlaubt euch, die Zeit zu verlangsamen um so genauer zu zielen und explodierende Gegner in voller Pracht zu erleben. Die Skill-Trees hat Gearbox daran angepasst und den Charakteren neue Skills verpasst, die die BAMF-Time für sie verbessern.

Worauf müsst ihr verzichten?

Klingt alles schön und gut, ein paar Wermutstropfen gibt es allerdings auch. Zum Beispiel wird Borderlands 2 VR ausschließlich im Einzelspielermodus spielbar sein. Wer im Virtual Reality-Coop auf Lootjagd gehen möchte schaut leider in die Röhre. Außerdem beinhaltet das Paket nur das Hauptspiel mit den vier Charakteren Axton (Commando), Maya (Sirene), Salvador (Gunzerker) und Zero (Assassine). Auf den Mechromancer und den Psycho müsst ihr also auch verzichten.

Seht hier den Ankündigungs-Trailer:

Borderlands 2 VR wird am 14. Dezember 2018 für PlayStation VR erscheinen.