Call of Duty Black Ops 4: Kostenlose Woche für Blackout-Modus

Sekiro: Verzicht auf Multiplayer, neue Gameplay-Videos

Sekiro: Shadows Die Twice, der neue Titel der Dark Souls-Macher von From Software wird ohne Multiplayer auskommen müssen. Außerdem zeigen neue Videos die Character progression und einen Einblick in eine der Regionen des Spiels. In einem Interview mit Game Informer erklärte ein Mitarbeiter von From Software, warum Sekiro: Shadows Die Twice keinen Mehrspielermodus haben wird. Ein Schritt, den From erstmals nach der Souls-Reihe geht, dessen Spiele seit Demon Souls immer eine Mul