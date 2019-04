Call of Duty Blackout: Neue Karte und Free-to-Play-Aktion enthüllt

Was zuerst für einen Aprilscherz gehalten wurde, entpuppt sich als echte Meldung. Activision liefert für seinen Battle Royale Modus Blackout des aktuellen Titels Call of Duty: Black Ops 4 eine neue Karte. Diese erschien heute auf der Playstation 4, andere Plattformen sollen demnächst folgen. Alcatraz lehnt sich, wie der Name vermuten lässt, an die amerikanische Gefängnisinsel vor San Francisco an. Wie im offiziellen Trailer zu sehen, ist sie deutlich kleiner als die erste Karte und verspricht schnelle Gefechte in engen Räumen. Genauere Informationen über Alcatraz liefern Publischer Activsion oder Entwickler Treyarch jedoch nicht.

Blackout einen Monat gratis

Zusammen mit der neuen Karte kündigten Activision und Treyarch an, den Battle Royale Modus von Call of Duty vom 2. bis 30. April gratis auf allen Plattformen anzubieten. Auf den Konsolen wird dabei lediglich eine Xbox Live Gold, bzw PlayStation Plus – Mitgliedschaft benötigt.

Karte aus Black Ops 2 integriert

Die bereits aus dem Zombiemodus des Kultshooters als Mob of the Dead bekannte Karte findet sich dabei im Innebereich von Alcatraz wieder. Ebenfalls zeigt der Trailer wieder Zombies, ob diese eine veränderte Rolle einnehmen werden als vorher, ist jedoch unklar.

Im Video ist ebenfalls der neue Bogen zu sehen. Dieser erschien zusammen mit dem sogenannten Spezialisten Outrider, bekannt aus Black Ops 3, im kürzlich veröffentlichten DLC Operation Grand Heist.