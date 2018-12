Crash Team Racing: Remake mit Trailer angekündigt

Nach dem Erfolg der N.Sane Trilogy war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Jetzt bekommt auch Crash Team Racing ein HD-Remake mit dem Untertitel Nitro Fueled.

Crash Bandicoot-Fans haben jetzt allen Grund zum Jubeln. Im Rahmen der Game Awards 2018 haben Activision ein Remake des heiß geliebten Crash Team Racing mitsamt Trailer angekündigt.

Ein Trip entlang Memory Lane

Erinnern wir uns einmal zurück: Crash Bandicoot hatte zum Ende der 90er drei gefeierte Ableger hinter sich. Naughty Dog hatte sich einen Namen gemacht und war bereit, neue Projekte in die Hand zu nehmen. Bevor sie Crash aber in andere Hände übergaben, bescherten sie ihm noch einen Abschied in Form von Crash Team Racing. Ganz wie Mario Kart war auch CTR ein Funracer mit allerhand Charakteren aus dem Crash Bandicoot-Universum.

Anstatt sein Nintendo-Vorbild aber einfach nur zu kopieren, verpasste Naughty Dog dem Rennspiel eine Reihe eigener Features, einen umfangreichen Einzelspielermodus und den typischen Naughty Dog-Polish, für den sie heute so bekannt sind. Das Ergebnis war das wahrscheinlich beste Arcade-Rennspiel auf seiner Plattform, das auch bis heute sehr gut gealtert ist.

Dennoch bekommt CTR jetzt eine Rundumerneuerung für die Heimkonsolen. Für die Entwicklung von CTR Nitro Fueled ist Beenox zuständig, ein Tochterunternehmen von Activision. So wie auch die N.Sane Trilogy oder Spyros Reignited Trilogy wird Nitro Fueled von Grund auf neu entwickelt, dabei aber seinem Original möglichst treu bleiben. Also dürfen wir auch wieder auf einen Abenteuermodus hoffen. Bereits bestätigt sind außerdem ein Splitscreen- und ein komplett neuer Online-Multiplayer, in dem ihr mit bis zu 8 Spielern gleichzeitig um die Wette fahren könnt.

Crash Team Racing Nitro Fueled wird am 21. Juni 2019 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.