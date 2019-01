Death Stranding: Erste zwei Stunden bei Guerilla vorgestellt

Hideo Kojima war bei Guerilla Games zu Besuch und hat dem Studio sein neuestes Werk Death Stranding präsentiert. Das vorgestellte Gameplay umfasste die ersten beiden Stunden.

Für die Allgemeinheit ist Death Stranding noch ein einziges Rätsel. Hinter den Kulissen wird aber scheinbar mit Hochdruck an Kojimas mysteriösen „Spiel“(?) gewerkelt. Mittlerweile scheint das Team sogar weit genug in der Entwicklung zu sein, dass recht umfangreiche Präsentationen des Spiels gezeigt werden können.

Kürzlich erst war Kojima bei Guerilla Games in den Niederlanden zu Besuch. Da war er aber nicht nur aus Spaß an der Freude. Wie bekannt ist, läuft Death Stranding auf Guerilla’s Decima Engine, die auch schon bei Horizon: Zero Dawn zum Einsatz kam. Für eben dieses Studio hatte Kojima eine kleine Präsentation seines Babys im Gepäck.

Three years ago we gave @KojiPro2015_EN a copy of our @DecimaEngine in this box. Today @HIDEO_KOJIMA_EN came back to @Guerrilla to show us the incredible things he’s making with it in #DeathStranding. So impressed! pic.twitter.com/8dLpdIh1bI — Hermen Hulst (@hermenhulst) January 15, 2019



Saito:“Spiel noch nicht komplett“

Auch Aki Saito, Manager für Marketing bei Kojima Productions, tweetete über die Angelegenheit. Der Tweet zeigt eine kleine Box mit den eingravierten Logos von KojiPro und Guerilla. Dazu schreibt er, dass die Präsentation zwei Stunden gedauert hätte und Kojima persönlich präsentiert hatte.

Im gleichen Atemzug sagt er aber auch, dass das Spiel noch in Entwicklung sei, mit zeitnahen Ankündigungen zum Erscheinungsdatum dürfen wir also wahrscheinlich nicht rechnen.