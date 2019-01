Fallout 76: Januar-Update angekündigt, Details ausstehend

Auf der offiziellen Website von Fallout 76 haben Bethesda ein großes Januar-Update angekündigt, das zum Ende des Monats erscheinen soll. Noch stehen keine genauen Patch-Notes zur Verfügung, die Entwickler versprechen aber Ausbesserung von in der Community bekannten Problemen.

Bethesda Games scheinen sich derzeit in ihrer Arbeitsweise ein wenig an Hello Games zu orientieren. Nach dem Release von No Man’s Sky Fallout 76 hagelte es Hass und Rüge von Spielern Links und Rechts, diese versucht das Studio nach und nach mit Updates auszubaden. So zuletzt am 11. Dezember 2018, als das C.A.M.P-System überarbeitet wurde und S.P.E.C.I.A.L-Punkte zur Neuverteilung freigegeben wurden.

Alles neu bringt 2019

In einem Blogeintrag zum neuen Jahr kündigen Bethesda nun den nächsten Patch an, der zum Ende des Monats erscheinen soll. Dieser soll dem Studio zufolge „seinem Vorgänger alle Ehre machen“ und basierend auf dem Feedback der Community weitere Ausbesserungen bringen. Die genauen Patch-Notes sind derzeit noch nicht verfügbar, sollen aber in Kürze folgen.



Noch dazu vermerkten die Entwickler, dass sie weiterhin mehr Inhalte für ihr Postapokalyptisches-MMO bereitstellen wollen, so heißt es in dem Eintrag „Wir arbeiten kontinuierlich an der langen Liste an Updates für das Spiel, wie zum Beispiel neuen Quests und wöchentlichen Events, neuen Vaults, einem neuen PvP-Modus, Verkäufe durch Spieler und vielem mehr.“

Hoffen wir, dass sich Fallout 76 ein Stück weit seinen Namen damit reinwaschen kann, denn auch in unserem Test kam das Spiel eher mäßig an.

Fallout 76 ist für PC, Xbox One und PS4 erhältlich.