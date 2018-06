FIFA 19: Release-Termin und Champions League veröffentlicht

The Last of Us 2: E3 Trailer spielt mit Emotionen und Brutalität

Schon der erste Teil der Serie stellte einen Meilenstein in der Geschichte der Videospiele dar. Doch The Last of Us 2 scheint noch eins obendrauf zu setzen. Der Trailer überzeugt mit flüssigem Gameplay, realistischer Gewaltdarstellung und emotionalen Zwischensequenzen. Die Fans sind überzeugt. The Last of Us 2 Trailer https://www.youtube.com/watch?v=btmN-bWwv0A Der ehemalige Schützling von Joel ist nun selbst auf der Jagd. Ellie schlitzt und prügelt sich durch die dystopische Umg