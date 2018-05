Final Fantasy XIV: Trailer zum Patch 4.3 veröffentlicht

Das Fantasy-Rollenspiel erhält vom Entwicklerstudio Square Enix in Kürze ein Content-Update. Die große Menge an neuen Inhalten erscheint unter dem Namen Under the Moonlight. Ein neu veröffentlichter Trailer erweist uns einen Vorgeschmack auf den umfassenden Patch.

Umfangreiches Content-Update Under the Moonlight

Mit dem Titel Under the Moonlight erscheint am 22. Mai ein Update zu Final Fantasy XIV. Und Square Enix meint es ernst, wenn von neuen Inhalten die Rede ist. Denn dazu gehören nicht nur ein neues Story-Kapitel und der 24-Spieler-Raid Richtfeuer von Ridorana, sondern auch eine Prüfung, ein Dungeon und ein neues Tiefes Gewölbe. Somit erwarten euch neben dem neuen Kapitel im Hauptszenario u.a. die Nebenaufträge Die vier Tierheiligen, Wiederaufbau der domanischen Enklave und Kurenais Wunschlieferungen.

Zudem könnt ihr zusammen mit Hildibrand neue Abenteuer erleben, stoßt mit Namazuo auf einen neuen Wilden Stamm, wobei ihr dabei Quests für die Sammler und Handwerker lösen dürft, und könnt euch in Gruppenherausforderungen gegeneinander messen. Dazu zählen der Dungeon Kompass der Schwalbe, der neue 24-Spieler-Raid und eine geheime Prüfung. Und damit hört es noch nicht auf, denn Eureka Pagos bietet euch eine immense Erweiterung des Verbotenen Landes Eureka. Zu guter Letzt können Abenteurer der Stufen 60 bis 100 das neue Tiefe Gewölbe Die Himmelssäule entdecken.

Weiter sind enthalten:

Aufträge zum Wiederaufbau von Doma

Neue von den Gewinnern des Design-Wettbewerbs entworfene Möbel

Eine neue Option zur Farbanpassung für farblinde Spieler

Neue Instrumente für Barden-Kompositionen

Rundum ist für jeden in diesem kostenlosen Patch etwas dabei. Auch das zweite Kapitel der Extrem-Serie Heldenlied von Ultima plus Neuerungen zu Jobs, PvP, dem Projektionssystem, den Unterkünften und und und erwarten euch. Der Patch wird in einzelne kleinere aufgeteilt und an euch ausgehändigt.

Auf der eigens für den Patch kreierten Seite werden nach und nach immer mehr Neuerungen und Informationen aufgedeckt. Es lohnt sich also für Fans der Serie mal vorbeizuschauen. Die Highlights des Updates könnt ihr euch hier unten im eingebetteten Trailer anschauen.