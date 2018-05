Fortnite: Alles Wissenswerte zur neuen Saison

Es ist endlich soweit! Die 4. Saison von Fortnite fand gestern ihren Start und brachte zahlreiche neue Inhalte mit sich. Neben dem neuem Battle-Pass und seinen Inhalten hat auch die Map einige Neuerungen spendiert bekommen. Alle wichtige Infos dazu bekommt ihr hier.

Die Superhelden sind da

Epic Games hat ihren Battle Royale-Shooter Fortnite mit dem neuen Update in die 4. Runde geschickt. Neben kleinen Änderungen im Rettet die Welt-Modus befindet sich der Battle Royale-Modus nun nämlich in der 4. Saison. Womit die neue Saison eingeleitet wurde? Natürlich, wie nicht anders zu erwarten, mit dem Einschlag des Kometen um den in letzter Zeit zahlreiche Gerüchte kursierten. Dieser hat neben den mitgebrachten Sprungsteinen auch das Landschaftsbild verändert. Die Spieler können nun die Folgen des Einschlags betrachten, Sprungsteine verwenden, der Schwerkraft trotzen und neue Spielweisen entdecken. Im Folgenden der Ankündigunsgtrailer, welcher bei Spielstart erscheint.

Mit dem neuen Battle-Pass hat man auch über 100 Stufen voller einzigartiger Belohnungen ins Spiel gebracht. Neben neuen Skins, Gleitern und Emotes sind jetzt auch Spray Motive ins Spiel integriert wurden, mit denen ihr euch an jeder Wand verewigen könnt. Im Rette die Welt-Modus kann man hingegen eine neue, filmreife Auftragsreihe namens „Blockbuster“ erleben. Teil 1 umfasst fünf Aufträge und eine Besichtigungsmission. „Ray wird vermisst und niemand weiß, wo sie ist. Lasst euch von Spitfire und Lok helfen, während ihr den Meteoriten untersucht, und bereit euch darauf vor, ein Superheldenteam anzuwerben“, heißt es von offizieller Seite zu den neuen Aufträgen. „Spürt Ray auf und bringt sie nach Hause!“

Neue Skins auf einer neuen Map

Neben der Frage, wo denn nun der Komet einschlagen wird und was er mit der Map anrichten wird, interessierten sich viele Spieler dafür, welche neuen Skins wohl erscheinen werden. Abgesehen von den Skins, die man sich im Shop für V-Bucks kaufen kann, sind im Battle-Pass welche erhalten, die ihr euch durch leveln und das abschließen von Missionen erspielen könnt. Mit von der Partie sind dieses Mal 7 neue Skins.

Zwei von diesen Skins weisen eine Besonderheit auf. Und zwar lassen sich Carbide, welchen ihr direkt als erstes bekommt, sowie Omega, welcher der letzte Skin des Battle-Pass ist, durch das Abschließen von Missionen weiter aufrüsten. Während Carbide zuerst noch aussieht wie eine Mischung aus den Superhelden Flash und Cyborg, könnt ihr ihn nach abschließen der Aufträge zu einem Iron Man Abklatsch aufwerten, welcher verdammt gut aussieht!

Nun zur Frage, mit der sich Spieler schon seid Wochen befassen. Wo ist der Komet eingeschlagen? Nein, er ist nicht,wie die Meisten es erwartet hätten, bei Tilted Towers eingeschlagen, sondern hat das Dusty Depot auseinander genommen. Dort ist zumindest der Großteil des Kometen eingeschlagen. An dieser Stelle befinden sich nun nämlich nur noch 1 1/2 Lagerhallen neben einem riesigen Krater, in dem eine Militär-Station aufgebaut wurde. Doch auch die Tilted-Towers wurden nicht verschont. Auch hier, sowie an anderen Orten, wurden einige Häuser zerstört. Abgesehen von den Auswirkungen des Kometen wurden auch einige neue Orte ins Spiel beigefügt, wie zum Beispiel das Autokino “Risky Reels“.