Fortnite: Entwickler richten Tanzwettbewerb aus

Blizzard macht es in WOW, Rare macht es in Sea of Thieves. Immer wieder werden Spieler die eine besondere Leistung erbracht haben von Entwicklern im Spiel verewigt. Nun hat sich auch Epic Games dieser Tradition angeschlossen und veranstaltet aus diesem Grund einen Tanzwettbewerb.

Fortnite: Epic Games kündigt Tanzwettbewerb an

Fortnite hat viele Dinge die es ausmachen, eines dieser Dinge sind die verschiedenen Tänze im Spiel. Nun hat es sich der Entwickler Epic Games zur Aufgabe gemacht, einen Tanzwettbewerb zu veranstalten.

Die zwei Twitchgrößen CDNthe3rd und TSM_Myth erklären im folgenden Video was die Bedingungen sind, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen und was es zu gewinnen gibt.

#Boogiedown, heißt das Event und alles was ihr tun müsst ist ein Video von euch mit einem kreativen Tanz auf einer der im Video genannten Social Media-Plattformen hochladen und mit dem Hashtag Boogiedown versehen. Der Contest läuft ab sofort bis zum 10. April 2018, nach Ablauf der Zeit ermitteln Epic Games 100 Gewinner aus allen Einsendungen. Während der Erste mit seinem Tanz im Spiel landet, dürfen sich die anderen über verschiedene Goodies wie z.b. V-Bucks, Ingame-Outfits oder auch eine echte Boogie-Bomb, welche ihr euch ins Regal stellen könnt, freuen. Die Teilnahme Regeln, Bewertungskriterien und möglichen Preise findet ihr auf der Internetseite der Entwickler.