Fortnite: Entwickler stellen 100 Millionen Dollar für das erste E-Sport-Turnier zur Verfügung

Epic Games plant für den ersten E-Sport-Wettbewerb ein riesiges Preisgeld bereitzustellen. Im ersten Jahr gehen ganze 100 Millionen Dollar in den Pott, wobei jeder Spieler die Möglichkeit hat, zu gewinnen. Damit stellt Epic Games das größte Gesamtpreisgeld in der Geschichte des E-Sports auf.

E-Sport-Turnier im großen Stil

Für die erste Saison 2018-2019 könnt ihr am E-Sport-Turnier von Fortnite teilnehmen und ein richtig fettes Preisgeld gewinnen. Ganze 100 Millionen US-Dollar (fast 85 Millionen Euro) sind drin. Mitmachen kann jeder, der leidenschaftlich Fortnite Battle-Royale spielt und die Früchte seines Trainings unter Beweis stellen möchte. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja Glück und erhaltet eine ordentliche Summe aus dem Preispool. Fest steht jedenfalls, dass noch keine andere Organisation für ein E-Sport-Turnier solch eine Summe investiert hat.

In der offiziellen Ankündigung heißt es, dass die Herangehensweise an den Wettbewerb bei Fortnite anders sein soll, als bei den E-Sport-Turnieren üblich. Infolgedessen schreibt das Team von einem Zugang zum Turnier für so viele Spieler wie nur möglich und einem Fokus auf den Spielspaß als auch auf die Freude beim Zuschauen.

Wie hoch die Summe eigentlich ist, erfahrt ihr im Vergleich mit Zahlen und Werten aus den anderen E-Sport-Wettkämpfen. An der Spitze reitet bis jetzt Dota 2, wo innerhalb von sechs Jahren 140 Millionen US-Dollar ausgeschüttet wurden. Also würde Fortnite innerhalb eines einzigen Jahres mehr Preisgeld bereitstellen, als der Spitzenreiter und sogar alle anderen populären Titel wie Counter-Strike: Global Offensive und League of Legends zusammen.

Das Fortnite-Team kündigt noch an, wie genau ihr gegen die besten Spieler antretet und wie die Strukturen des Wettbewerbs aufgebaut sind. Macht euch also bereit und trainiert fleißig, denn Epic Games wird in den kommenden Wochen weitere Details zu den Wettkämpfen und Plattformen veröffentlichen.