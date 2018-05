Fortnite: Patch 4.2 verzögert sich wegen Problemen

Wie Epic Games auf Twitter kurzfristig verkündete, muss die für heute geplante Veröffentlichung des neuen Updates verschoben werden. Demzufolge wurden Probleme im Zusammenhang mit dem Server aufgrund von Patch 4.2 entdeckt, die es zunächst auszugleichen gilt.

Fortnite-Spieler haben sich am Morgen des 15. Mai auf Serverwartungen eingestellt. In der neuen Season 4 stehen nun wöchentlich dienstags Updates in der deutschen Zeitzone an. Doch die Wartungen lassen nun auf sich warten, nachdem Epic Games im Patch 4.2 auf Probleme gestoßen ist.

We’ve discovered an issue that’s going to delay the release of v4.2. Due to this delay some quests may not function until the build releases.

We’ll update you once we have a more accurate time frame.

— Fortnite (@FortniteGame) 15. Mai 2018