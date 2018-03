Fortnite: Twitch-Prime-Mitglieder erhalten weitere Battle Royal Items

Sea of Thieves: Riesiges Update mit Performance-Verbesserungen

Nach den vielen Aufrufen zu Verbesserungen vor allem zur Performance der Xbox One X ist Rare der Nachfrage nun nachgekommen und hat ein umfangreiches Update mit zahlreichen Bugfixes bereitgestellt. Update 1.0.1 Gleich in der ersten Woche nach Release stellt das Entwicklerstudio Rare der Community von Sea of Thieves ein wuchtiges Update zur Verfügung. Hofft also auf eine gute Internetverbindung, denn der Patch ist so groß wie das gesamte Spiel. Auf der Xbox One erwartet euch eine Download