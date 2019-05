Fortnite: Twitch-Star Ninja nicht für die WM qualifiziert

Tyler Belvins, auch unter dem Namen Ninja bekannt, überraschte bei der Qualifikation für die Fortnite-WM mit untypisch schlechter Leistung. Ist der Traum des populären Gamers nun geplatzt?

Als professioneller Zocker hat Ninja eine unglaubliche Reichweite auf YouTube und Twitch. Bekannt ist er hauptsächlich durch seine Leistungen im Spiel Fortnite geworden. Doch jetzt bringt ihn genau dieses Spiel in eine unangenehme Situation. Denn während die Fans sich eigentlich sicher schienen, das die Qualifikation in die WM doch ein Zuckerschlecken für Ninja sein wird, ist der leider ganz schön am schwitzen.

Honestly…. I just played some of the worst Fortnite of my life. Felt completely out of my element and w/o the pump I froze in about 5 fights late game when my combat shotgun would not shoot out of shadow mode. Did not qualify for Sunday :(

— Ninja (@Ninja) May 11, 2019